הצהרה דרמטית: בראיון לוחמני שמעורר סערה בעולם התורה, הצהיר השר בצלאל סמוטריץ' כי בכוונתו להוביל מהלך היסטורי של גיוס "אלפים אלפים" מהמגזר החרדי. סמוטריץ' טען כי אינו מחפש פופוליזם אלא "הסתערות חרדית" על הצבא והכלכלה, תוך דבקות בערכי הנצח. ימים יגידו האם מדובר באשליה או בתוכנית מגירה.

2. ה"חתימה" המרטיטה בישיבת וולפסון

"שעשני בן תורה": במסיבת חנוכה מרוממת בישיבת "נתיבות אביעזר", חשף ראש הישיבה הגר"ד וולפסון סיפור מטלטל על בחור ממוצא איראני שדבק בספסלי הישיבה. בשיאו של המעמד שיתף ראש הישיבה כי מצא בגמרתו של הבחור נוסח ברכה אישי שכתב: "ברוך אתה ה' שעשני בן תורה", לקול התרגשותם של מאות בני הישיבה.

3. שאגת הקודש ב"מאור התלמוד"

כיסופים ברחובות: מעמד דבקות עילאי נרשם בליל נר רביעי בישיבת "מאור התלמוד" המעטירה. בשיא המסיבה, נעמד ראש הישיבה הגר"א יצחק קוק במרכז ההיכל ופתח בשירת כיסופים חורכת להבות, כאשר מאות בני העליה נסחפים בדבקות שחצתה גבולות. זקני הקיבוץ העידו: "מעמד של רוממות שטרם נראה כמותו". מרטיט.

כתרה של תורה: עשרות תלמידי תלמוד תורה "מרכז" עלו למעונו של עמוד ההוראה הגר"ש שטיינמן, למבחן פומבי על מסכת ראש השנה. לאחר שהפגינו בקיאות מרהיבה שעוררה התפעלות, העניק ראש הישיבה בחביבות יוצאת דופן "דמי חנוכה" לכל ילד וילד, כאות הוקרה על עמל התורה והיגיעה במסכת.