כיכר השבת
נייעס עם קנייטש

סוד הגמרא של הבחור מאיראן: החשיפה המרטיטה של ראש הישיבה • מעייריב

משבר הגיוס בעיצומו וראיון לוחמני של השר הדתי|סיפור מטלטל על בחור ממוצא איראני שדבק בספסלי הישיבה |מעמד דבקות עילאי בישיבת "מאור התלמוד" | עשרות ילדים במבחן פומבי אצל ראש הישיבה - בחנוכה (מעייריב)    

אלי גוטהלף מגיש מעייריב (צילום: נריה סעדה)

1. יומרת הגיוס של סמוטריץ'

הצהרה דרמטית: בראיון לוחמני שמעורר סערה בעולם התורה, הצהיר השר כי בכוונתו להוביל מהלך היסטורי של גיוס "אלפים אלפים" מהמגזר החרדי. סמוטריץ' טען כי אינו מחפש פופוליזם אלא "הסתערות חרדית" על הצבא והכלכלה, תוך דבקות בערכי הנצח. ימים יגידו האם מדובר באשליה או בתוכנית מגירה.

2. ה"חתימה" המרטיטה ב

"שעשני בן תורה": במסיבת חנוכה מרוממת בישיבת "נתיבות אביעזר", חשף ראש הישיבה הגר"ד וולפסון סיפור מטלטל על בחור ממוצא איראני שדבק בספסלי הישיבה. בשיאו של המעמד שיתף ראש הישיבה כי מצא בגמרתו של הבחור נוסח ברכה אישי שכתב: "ברוך אתה ה' שעשני בן תורה", לקול התרגשותם של מאות בני הישיבה.

3. שאגת הקודש ב"מאור התלמוד"

כיסופים ברחובות: מעמד דבקות עילאי נרשם בליל נר רביעי בישיבת "מאור התלמוד" המעטירה. בשיא המסיבה, נעמד ראש הישיבה הגר"א יצחק קוק במרכז ההיכל ופתח בשירת כיסופים חורכת להבות, כאשר מאות בני העליה נסחפים בדבקות שחצתה גבולות. זקני הקיבוץ העידו: "מעמד של רוממות שטרם נראה כמותו". מרטיט.

4. "דמי חנוכה" אצל הגר"ש שטיינמן

כתרה של תורה: עשרות תלמידי תלמוד תורה "מרכז" עלו למעונו של עמוד ההוראה הגר"ש שטיינמן, למבחן פומבי על מסכת ראש השנה. לאחר שהפגינו בקיאות מרהיבה שעוררה התפעלות, העניק ראש הישיבה בחביבות יוצאת דופן "דמי חנוכה" לכל ילד וילד, כאות הוקרה על עמל התורה והיגיעה במסכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר