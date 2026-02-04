ועדת הכנסת החלה אתמול (שלישי) לדון בחלוקה ופיצול חוק ההסדרים וקבעה כי רפורמת החלב תישאר בחוק ותידון בוועדה למיזמים ציבוריים, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת. 8 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-7 התנגדו.

יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיע להשתתף בדיון והביע מחאה על הרפרומה שלדבריו תפגע ברפתנים. גולדקנופף זכה למחיאות כפיים מצד חברי הכנסת של האופוזיציה.

יו״ר הוועדה, ח״כ אופיר כץ, אמר במהלך הדיון: "אמרתי לרפתנים, החוק הזה לא יצא כמו שהוא נכנס. רה״מ ביקש להגיע לפשרות כדי שאף אחד לא יופקר. יהיו פשרות, כל הצדדים ישבו וכבר יש רעיונות ואני בטוח שנגיע לעמק השווה. ח״כ ששון גואטה: אין שום פיצוי בחוק הזה. כל מי שיצביע לחוק הזה שיתבייש לו. אלה אנשים שנרצחו במלחמה על הבית".

עשהאל צור, ממשרד האוצר, הסביר את הרפורמה ואמר: "מטרת החוק- הוזלה ביוקר המחייה. הרפורמה הגיעה ממקום של בחינת מחירי החלב היקרים בישראל. לצד הפחתת מחיר המטרה, תמיכה ברפתות שיבחרו להמשיך ולייצר, תמיכה ממשלתית בהגדלה ובחיזוק של הרפתות. וכן פתיחה לייבוא מוצרי חלב במחירים מוזלים".

השיחה שחושפת: אינטלקטואלים דנים באפשרות לביטול הבחירות בנימין בולר | 10:41

צור העריך כי החיסכון המיידי יהיה בסדר גודל של מיליארד שקלים בשנה, והחיסכון במחיר החלב בפיקוח יעמוד על 15%.

מנכ״ל משרד החקלאות אורן לביא: "לפני שיהיה זול, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה מזון בסופר. במדינות ה-OECD כשאומרים מבצעים מתכוונים לסיילים בסופשבוע. אבל בישראל מבצע זה מלחמה. לא יהיה לנו מאיפה להביא מוצרי חלב בזמן משבר".

ח״כ דוד ביטן תקף: "הרפורמה הזאת תגרום לקריסה של ענף הרפתנות. על מה סמוטריץ׳ מאיים? אנחנו לא עובדים בשבילו. פתאום הוא נזכר להילחם ביוקר המחייה?".

בפתח הדיון אמרה היועצת המשפטית לכנסת, עו״ד שגית אפיק: "חלק מהסעיפים כאן, הקשר שלהם לתקציב קלוש. תיקונים שנועדו לעקוף כנסת או פסיקת בית משפט גם צריך לפצל להליך רגיל; "מותר לממשלה להביא חקיקה ממשלתית שוב ושוב, אבל לא בחוק הסדרים, כי אז הכנסת נמצאת בנקודת חולשה מקצועית, תחת סד זמנים לחוץ".