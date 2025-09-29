כיכר השבת
ממלון רמדה ירושלים

שידור חי: הרב שניאור ראוכברגר בהכנה ליום הכיפורים

אירוע 'ירחי כלה' השלישי מבית אחוות תורה יצא לדרך עם שיעור מהרה"ג אהרון בוטבול שמסר את שיעור הפתיחה בדרך ליום עמוס ומרומם | שידור חי משיעורו של מנכ"ל 'אחוות תורה' ממלון 'רמדה' בירושלים

נש
מקודם |

המונים התכנסו הבוקר (שני) במלון רמדה בירושלים לאירוע "ירחי כלה" השלישי של ארגון "אחוות תורה" בכדי להטעין את המצברים לשנה הקרובה וליום הכיפורים הקרב ובא.

את היום המיוחד פתח הרה"ג אהרון בוטבול בשיעור פתיחה לקראת יום עמוס ומרומם.

בהמשך, יתקיימו מעגלי לימוד בשני סדרים כשביניהם הפסקה קלה להתרעננות. מאוחר יותר, תתקיים גם אתנחתא מוזיקלית.

בשעות הצהריים יתקיים מסע תורני מיוחד, מהלכה למעשה, יחד עם תערוכת פרויקטים מיוחדים.

שיא האירוע יגיע עם המשא המרכזי של נשיא 'אחוות תורה' הגר"ד לייבל שיתקיים החל מהשעה 15:30 בצהריים, שיועבר בשידור חי גם כאן ב'כיכר השבת'. כשעה מאוחר יותר, נשיא אחוות תורה הגרמ"מ שפרן יעביר שיחה שתועבר גם כן בשידור חי.

האירוע צפוי להסתיים בשעות הערב כשמשתתפיו יוכלו לרכוש בין היתר ארבעת המינים במחיר מסובסד.

