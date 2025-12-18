המכבים של דורנו: במסגרת סדרת תוכניות "ספיישל חנוכה בכנסת", המגיש יוסי עבדו אירח לשיחה חגיגית, סוחפת ומלאת הומור את יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר-הכנסת בועז ביסמוט (הליכוד) שבימים אלה עמל על 'חוק הגיוס' החדש.

בריאיון, ביסמוט לא מהסס לערוך השוואות בין המאבק של המכבים למציאות הישראלית של היום, כשהוא שם דגש על נושא הגיוס ולומדי התורה: "הכל עניין של איזונים", הוא מצהיר, וחושף עם מי היה בוחר להדליק נרות השנה - "הייתי מדליק נרות עם המתגייסים ועם לומדי התורה יחד".

כשנשאל על המחלוקות הפוליטיות הבלתי נגמרות במסדרונות המשכן, שלף ביסמוט תשובה מפתיעה בנוגע לחברי האופוזיציה. "הייתי נותן סביבון לכל חבר באופוזיציה, שיתחילו לסובב", הוא אומר בחיוך, ומוסיף עקיצה מכוונת לעבר אביגדור ליברמן ויאיר לפיד: "שמישהו יסביר לליברמן שהוא לא צריך להסתובב – רק הסביבון".

בהמשך, הוא מספק תשובה דיפלומטית אך מושחזת לשאלה – מי הם בעצם ה"יוונים" המודרניים שמנסים להצר את צעדינו?

לצד הפוליטיקה, ביסמוט משתף ברגעים אישיים מבית אבא ומהווי המשפחה שלו כיום. למה הוא מעדיף דווקא את הסופגנייה הפשוטה עם הריבה על פני "יצירות האמנות" של הקונדיטוריות המודרניות, ומדוע הוא מתעקש להדליק נרות דווקא בשקיעה וליד החלון? שיחה חמה על אחדות, מסורת ומה שביניהם.

אז האם המכבים היו "ימין על מלא"? וגם: התשובה המפולפלת לשאלה מי הם ה"יוונים" שמשחקים היום במגרש?

צפו בווידאו בראשית הכתבה