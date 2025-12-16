רוח החג נושבת במסדרונות הכנסת, אבל כשיוסי עבדו, לוקח את המיקרופון של 'כיכר השבת', השאלות הן הכל חוץ משגרתיות. במשאל חנוכה מיוחד ומשעשע שערך לחברי-הכנסת, עבדו לא חיפש תשובות דיפלומטיות, אלא את האמת שמאחורי הנרות.

אל מול המצלמה התייצבו בזה אחר זה חברי הכנסת והשרים מהקואליציה: ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שר המורשת עמיחי אליהו (עוצמה יהודית), ח"כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית) וח"כ אושר שקלים (הליכוד).

בג"ץ, יוונים והפסקת אש

עבדו פתח חזית חוקתית-הלכתית ושאל את נבחרי הציבור את מה שמעסיק כל יהודי (או לפחות כל פוליטיקאי): "יש מחלוקת האם מדליקים מימין לשמאל או משמאל לימין – למה בג"ץ לא מכריע בסוגיה הזו?".

אבל זה היה רק החימום. ברוח התקופה הביטחונית, נדרשו הח"כים לענות על שאלות הרות גורל: "אם היתה קואליציה של מכבים, הייתם מצטרפים או דורשים ועדת חקירה?" וגם השאלה המכשילה: "האם היית תומך בהפסקת אש גם מול היוונים, כדי לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית?".

ריבה, ריבונות וסביבונים

בגזרת הקולינריה והאידיאולוגיה, עבדו הציב את הדילמה האולטימטיבית: "אתם בעד סופגניות עם ריבה – או עם יותר ריבונות?" והאם לדעתם "המכבים היו צריכים לספח את המקדש כבר אז?".

ההומור הפנימי של המשכן הגיע לשיא בשאלת הסביבון. כידוע, בזמנם סובבו סביבונים כדי להסתיר את לימוד התורה, ועבדו תהה: "איזה חבר כנסת צריך 'לסובב' היום?" וגם: "לאיזה צד הסביבון הפוליטי שלך מסתובב?".

שמפניה ורודה וה'קמיע' נגד שמאלנים

המשאל לא פסח על השאלות האישיות והעוקצניות יותר. עבדו בירר עם המרואיינים "מה מדליק אותם?" ו"עם מי הם היו רוצים להדליק נרות?".

אז מי הכריז ש"באנו חושך לגרש", מי יהודה המכבי של הכנסת ומי ה'יהודית'? התשובות המלאות, החיוכים והעקיצות – בווידאו שבראשית הכתבה.

בחלק הבא של ספיישל חנוכה בכנסת, חברי הכנסת: מירב בן ארי, בועז ביסמוט, רון כץ ועפיף עבד - יש למה לצפות...

קרדיטים: