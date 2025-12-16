כיכר השבת
מי ה'מכבי' של הכנסת ואיזה ח"כ צריך 'לסובב'? | "משאל חנוכה" מאתגר עם חברי הכנסת • צפו

בין הצבעות לסופגניות, יצא יוסי עבדו לבדוק את הדופק של חג חנוכה עם חברי הכנסת בשאלות שאף אחד אחר לא מעז לשאול: למה בג"ץ לא מתערב בכיוון הדלקת החנוכיה? האם הייתם תומכים בהפסקת אש עם היוונים? ומי הח"כ שצריך "לסובב" אותו? • צפו בחברי הכנסת מתמודדים עם המשאל, החלק הראשון (חנוכה)

4תגובות
"משאל חנוכה" בכנסת | החלק הראשון

רוח החג נושבת במסדרונות הכנסת, אבל כשיוסי עבדו, לוקח את המיקרופון של 'כיכר השבת', השאלות הן הכל חוץ משגרתיות. במשאל חנוכה מיוחד ומשעשע שערך לחברי-הכנסת, עבדו לא חיפש תשובות דיפלומטיות, אלא את האמת שמאחורי הנרות.

אל מול המצלמה התייצבו בזה אחר זה חברי הכנסת והשרים מהקואליציה: ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שר המורשת עמיחי אליהו (עוצמה יהודית), ח"כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית) וח"כ אושר שקלים (הליכוד).

בג"ץ, יוונים והפסקת אש

עבדו פתח חזית חוקתית-הלכתית ושאל את נבחרי הציבור את מה שמעסיק כל יהודי (או לפחות כל פוליטיקאי): "יש מחלוקת האם מדליקים מימין לשמאל או משמאל לימין – למה בג"ץ לא מכריע בסוגיה הזו?".

אבל זה היה רק החימום. ברוח התקופה הביטחונית, נדרשו הח"כים לענות על שאלות הרות גורל: "אם היתה קואליציה של מכבים, הייתם מצטרפים או דורשים ועדת חקירה?" וגם השאלה המכשילה: "האם היית תומך בהפסקת אש גם מול היוונים, כדי לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית?".

ריבה, ריבונות וסביבונים

בגזרת הקולינריה והאידיאולוגיה, עבדו הציב את הדילמה האולטימטיבית: "אתם בעד סופגניות עם ריבה – או עם יותר ריבונות?" והאם לדעתם "המכבים היו צריכים לספח את המקדש כבר אז?".

ההומור הפנימי של המשכן הגיע לשיא בשאלת הסביבון. כידוע, בזמנם סובבו סביבונים כדי להסתיר את לימוד התורה, ועבדו תהה: "איזה חבר כנסת צריך 'לסובב' היום?" וגם: "לאיזה צד הסביבון הפוליטי שלך מסתובב?".

שמפניה ורודה וה'קמיע' נגד שמאלנים

המשאל לא פסח על השאלות האישיות והעוקצניות יותר. עבדו בירר עם המרואיינים "מה מדליק אותם?" ו"עם מי הם היו רוצים להדליק נרות?".

אז מי הכריז ש"באנו חושך לגרש", מי יהודה המכבי של הכנסת ומי ה'יהודית'? התשובות המלאות, החיוכים והעקיצות – בווידאו שבראשית הכתבה.

בחלק הבא של ספיישל חנוכה בכנסת, חברי הכנסת: מירב בן ארי,  בועז ביסמוט, רון כץ ועפיף עבד - יש למה לצפות...

קרדיטים:

  • הגשה: יוסי עבדו
  • צילום: חיים הבלין
  • הפקה: איציק אוחנה
  • מנהל הפקה: אשר רוט
  • עריכה: דוד והבה
  • ניהול מחלקת מדיה: ידידה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

4
ברור שכוונת היוונים היתה לכוף חילוניות על עם ישראל. כנאמר : להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אין למתיוונים של דורנו סיבה לשמחה.לפחות שגם לא יחגגו את הסילבסטר.
יאיר
3
אהבתי את התשובות וכיף שזרמו פעם הבאה את טלי גוטליב ויאיר לפיד............
ריקי
2
הרב אליהו פסק כמו כל הספרדים, זמן ההדלקה בצאת הכוכבים ולא בשקיעה.
זמן ההדלקה
1
כתוב שסוכות הוא מעוצמה יהודית והוא בכלל מהציונות הדתית
טעות בכתבה

