ניגוני חנוכה בסלבודקה תיעוד מרומם | המנהיג וראש הישיבה הצטרף לשירת הבחורים לאחר ההדלקה במעמד רווי הוד הדליק ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, את נרות החנוכה. בעת אמירת הפזמונים, זימרו בחורי הישיבה שהתקבצו מסביב את זמירות החג, כאשר ראש הישיבה מצטרף לשירתם בהתרגשות | צפו בתיעוד (חרדים)

