צפו בתיעוד מרהיב ממעמד הדלקת נר חנוכה אצל זקן חברי מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, אשר מדליק מדי ערב כעשר דקות לאחר השקיעה בחלון ביתו הפונה לרחוב 'חזון איש' בבני ברק | קודם ההדלקה אומר ראש הישיבה את ה'לשם יחוד'. לאחר ההדלקה מחלק הגרמ"צ מטבעות שוקולד לנוכחים (חרדים)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו נשא שיחת חיזוק בישיבה ממנה נעצר תלמיד ישיבה על ידי המשטרה הצבאית: "מזועזעים מהפשע הנורא של השלכתו לכלא של תלמיד ישיבתכם והכל בגלל חטאו שלומד בישיבה ולא מתגייס, הדבר הוא מחריד מאוד" (חרדים)
בשיא ימי החנוכה, התכנסו למעלה מאלף אבות ובנים למבצע לימוד חסר תקדים, בסיומו נחגג סיום הש"ס מספר פעמים בערב אחד • האורח המיוחד, ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי ריתק את הילדים • צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)
בשיאו של חג החנוכה נחגג סיום הקורס המפרך שנערך בנס ציונה, בראשות הגאון רבי אליהו בר שלום • הראשון לציון הגר"ד יוסף פיאר את המעמד ושיבח את הרבנים החדשים • ראש העיר ואישי הציבור הגיעו לחלוק כבוד • תיעוד מרומם (חרדים)
הולך רגל כבן 60 נדרס בשעת ערב מאוטובוס חולף ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, שכלל עצירת דימומים, ובהמשך פונה אל בית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה (בארץ)
בדברים שמסר הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר, נכדו חביבו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע, בפני תלמידי ישיבת 'פני מנחם' התייחס לפיגוע הנוראי
שאירע שעות קודם לכן באוסטרליה, וחיבר אותם לעבודה הנדרשת מעמנו בימי החנוכה 'להודות ולהלל' | צפו בדרשה המעוררת שהיתה לשיחת היום (חסידים)
אחד מגדולי הפוסקים בדורינו, הוא הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אליו דרך קבע מתנקזות השאלות המעניינות ביותר | לרגל חג החנוכה, נשאל הרב, לגבי בתי כנסת שבקיבוצים, שם הנשים אחראיות ודואגות לבית הכנסת, והן רצו לדעת הם האישה שאחראית על בית הכנסת תוכל להדליק בברכה | צפו בתשובתו של הרב (חדשות חרדים)
'סגולת חשאין' מופת לניסים למצפי ישועה בשידוכים ובזש"ק, בתנאי ברור שיהיה 'בלי פרסומי ניסא' – היינו שאותם שעושים את הסגולה בעבורם שיזכו לישועה, אינם יודעים על כך דבר עד הישועה. המעמד יתקיים בלילה המיוחד לזה, ליל זאת חנוכה שהוא אות ומופת פלאי לישועה.
