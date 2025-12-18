תוספת כוח משמעותית לגמ"ח המרכזי: בימים האחרונים הצטרפו לוועדת הכספים של הגמ"ח המרכזי בכירי כלכלה ורואי חשבון מהשורה הראשונה. הצוות החדש יצטרף לצוות הנוכחי האמון על הפעילות הפיננסית השוטפת של הגמ"ח ויהיה מכפיל כוח משמעותי. המהלך מגיע בתקופת התרחבות משמעותית של הגמ"ח עם הצטרפות של אלפי חברים חדשים, הוא מעיד על הבעת אמון עמוקה בחוסנו הפיננסי ויש בו שדרוג משמעותי של הדרג המקצועי.

שני מומחי הכלכלה המצטרפים לוועדה הם רואה החשבון יזהר קנה ורואה החשבון ועו"ד ג'ק בלנגה. יזהר קנה הוא שותף ומנהל בפירמת 'פאהן קנה' – הפירמה השישית בגודלה בארץ בתחום ראיית החשבון. רו"ח קנה כיהן בעבר כנשיא לשכת רואי החשבון, והוא מביא עימו ניסיון עצום בנושאים של תוכניות כלכליות, ליווי חברות פיננסיות וביקורות על גופי מסחר, הלוואות ושוק ההון.

כמו כן הצטרף לוועדה רואה החשבון ועורך הדין ג'ק בלנגה, סגן ומ"מ נשיא לשכת רואי חשבון ובעל משרד עורכי הדין בלנגה ושות', המתמחה בתחומי מיסים – מס הכנסה, מע"מ, מיסוי בינלאומי, מיסוי נדל"ן ועוד.

השניים מצטרפים לוועדת הכספים של הגמ"ח - הגוף המקצועי המייעץ לדירקטוריון של הגמ"ח, המפקח ומנטר את כל פעולותיו ובוחן את דו"חותיו במבט מעמיק, תוך כדי למידת הצרכים והמשתנים בראי מצב הכלכלה הישראלי והעולמי – ובדגש על היצמדות להנחיות רשות שוק ההון, מה שמבטיח לעשרות אלפי החברים שקיפות מלאה וביטחון פיננסי מקסימלי.

רו"ח קנה ורו"ח ועו"ד בלנגה מצטרפים לצוות הבכיר המכהן בוועדת הכספים של הגמ"ח המרכזי, הכולל דמויות מקצועיות בולטות מעולם הכלכלה, ראיית החשבון והבנקאות בישראל: יו"ר הוועדה הוא מר ישראל זיכל, רואה חשבון וסמנכ"ל וחבר הנהלה בבנק פאג"י לשעבר וכיום סמנכ"ל כספים בחברות סטרטאפ ויועץ עסקי פיננסי. חברי ועדה נוספים הם מר שמואל דויטש, בנקאי בכיר לשעבר ואיש כלכלה מוכר, עם רואה חשבון וסמנכ"ל הכספים של הגמ"ח צבי זאבי.

רק בשבוע שעבר פורסם על השקת מיזם 'האזור האישי' – ממשק דיגיטלי מתקדם המאפשר לכל חבר לקבל באופן עצמאי, מיידי ומאובטח את מלוא הנתונים האישיים שלו. בין היתר ניתן לצפות במצב ההלוואות, היסטוריית התשלומים, זכאויות, נתוני הפיקדונות והיחידות, והתנהלות מלאה מול הגמ"ח – ללא המתנה וללא צורך בפנייה טלפונית.