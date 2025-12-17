מפגן עוצמתי של תורה: בעוד הרחובות מוארים בנרות החנוכה, בביתר עילית בחרו לציין את הניצחון על היוונים בדרך המקורית והיהודית ביותר, עמל התורה. תחת הכותרת "תנופה של אורה", נערך השבוע אירוע ענק וייחודי ביוזמת מ"מ ראש העיר דוד זלץ וראש העיר מאיר רובינשטיין, בשיתוף פעולה עם מפעל "דף היומי משניות".

הייחודיות של הערב הייתה בשיטת הלימוד: ש"ס המשניות חולק לדפים נפרדים, כאשר כל צמד של אב ובן קיבלו על עצמם לימוד של דף משניות מסוים מתוך המהדורה המיוחדת והמפוארת של "עוז והדר", שיצאה לאור במיוחד עבור האירוע על ידי ארגון "דף היומי משניות" בראשות הרב שמואל הלפרין.

בתוך זמן קצר, תחת קורת גג אחת, נלמדו ונסתיימו כל שישה סדרי משנה מספר פעמים על ידי מאות המשתתפים. ההתרגשות הגיעה לשיאה כאשר הוכרז על סיום הש"ס בבת אחת, לקול שירת "אשריכם תלמידי חכמים".

את המעמד פיאר בנוכחותו ראש ישיבת מיר, הגאון רבי יצחק אזרחי, שעודד את הילדים בדברי חיזוק נלהבים על כוחה של המשנה, ועל הזכות להיות "מנצחי היוונים" של דורנו באמצעות עמל התורה.

האווירה המרוממת לוותה בפרקי שירה וזמרה על ידי בעל המנגן ר' אהרל'ה וינטרוב, שסחף את הקהל בשירי רגש ושמחה לכבודה של תורה, כשהוא משלב בין הניגונים סיפורים על גדולי ישראל.

הרב שמואל הלפרין שמוביל את המיזם הענק של לימוד ש"ס משניות בכל קצווי תבל, ציין בסיפוק: "לראות אלף אבות ובנים יושבים והוגים במשנה בערב אחד זהו הניצחון האמיתי. אנחנו משקיעים את המיטב בכל עם ישראל, ובפרט בדור הצעיר, כי הם העתיד שלנו".