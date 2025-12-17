העיר נס ציונה לבשה חג. במעמד רב רושם, ששילב את שמחת ימי החנוכה עם שמחתה של תורה, נערך השבוע טקס חלוקת התעודות לרבנים החשובים בוגרי קורס "חופה וקידושין" בעיר. המעמד התקיים לאחר חצי שנה של לימוד אינטנסיבי ומעמיק, אותו העביר במסירות הגאון הרב אליהו בר שלום, רב העיר בת ים ומחבר סדרת הספרים "משפט הכתובה".

הקורס, שעמד תחת ניהולו המקצועי של הרב דוד טימסית, יו"ר מכון חופה וקידושין נס ציונה, הציב רף גבוה של לימוד עיוני ומעשי. הרבנים הלומדים נבחנו על החומר הסבוך והגיעו לציונים מרשימים, המעידים על בקיאותם הרבה בהלכות אישות וסידור חופה וקידושין כדת משה וישראל. את המעמד פיאר בנוכחותו הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שנשא דברים בשבח חשיבות ידיעת ההלכה על בוריה בדורנו, ושיבח את הרבנים הצעירים על התמדתם. עוד כיבדו בנוכחותם: המרא דאתרא, הגאון הרב אברהם צוריאל, רב העיר נס ציונה. הגאון הרב אליהו בר שלום, רב העיר בת ים. הרב אברהם אוחנה, ראש מחלקת כשרות ונישואין ברבנות נס ציונה. הרב דוד טימסית, יו"ר המכון. הרב יוסף דלויה. הרב ברק מזעקי, רב בית הכנסת. יו"ר המועצה הדתית, הרב רחמים דוד. פצוע קשה בעיר החרדית: אוטובוס דרס הולך רגל מבוגר ברחוב המרכזי מישאל לוי | 19:13 הצעיר החרדי שהצליח להסתנן לטיסה בלי כרטיס: איך הוא עשה את זה? מישאל לוי | 20:32 לצד שולחנות ערוכים וקהל רב מבני משפחות הרבנים, השתתפו באירוע גם נציגי הציבור: ראש העיר נס ציונה, מר שמואל בוקסר, שהביע את הערכתו לפריחה הרוחנית בעיר, והמשנה לראש העיר, הרב ערן רפאל, הפועל רבות למען צורכי הדת והקהילה. הערב הסתיים בחלוקת התעודות לרבנים הנרגשים, אשר יצאו לשמש ככתובת הלכתית ומאירה עבור הזוגות הצעירים בישראל, מתוך תחושת שליחות והכרה בחשיבות בניית בתי ישראל על אדני הקודש.