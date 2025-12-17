כשיטת ה'חזון איש' הדלקה כפולה ודמי חנוכה: תיעוד מההדלקה אצל הגאון רבי משה שטרנבוך המונים מתקבצים מידי ערב בכניסה למעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך להשתתף במעמד ההדלקה | הגר"מ מדליק פעמיים, הן בכניסה למעונו, והן בתוך ביתו לצאת ידי חובת כל השיטות | צפו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:18