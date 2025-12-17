המונים מתקבצים מידי ערב בשכונת 'הר נוף', בכניסה למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, להשתתף במעמד ההדלקה הנערך בהתרגשות ובקול בוכים, כאשר לאחר ההדלקה נערך במקום שירות ותשבחות בליווי כלי זמר.
מעמד ההדלקה אצל הגר"מ מתאפיין בהדלקה הכפולה של 2 חנוכיות, וזאת בשל החומרא של הפוסק לצאת ההדלקה הן כשיטת החזון איש להדליק בחלון, והן כמנהג אנשי ירושלים להדליק בפתח הבניין.
בשעה 17:00 בדיוק מתקיים מעמד ההדלקה במבוי הכניסה לבניין, בשטח מגודר ומוקף בגדרות למען הסדר, ולאחר מכן משוררים שם זמירות ותשבחות לקל חי במשך כחצי שעה.
עם סיום המעמד עוברים הקהל מידי יום ביומו לקבלת דמי חנוכה ("חנוכה געלט") מבורכים. בהמשך מדליק הגר"מ נרות החנוכה בביתו נאווה קודש בקרב בני משפחתו.
