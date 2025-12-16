ביקור רב רושם נערך בסוף שבוע האחרון במעונו של האדמו"ר מסאטמר, כאשר בכירי הכלא הפדרלי 'אוטיסוויל', הגיעו לביקור לאחר שהוזמנו אישית ע"י האדמו"ר לחזות מקורב אחר חיי הקהילה. וזאת כהמשך למסע השתדלנות של הרבי למען האסירים היהודים הנמקים בכלא.

הכל החל בביקור נדיר ויוצא דופן שערך הרבי לפני מספר שבועות בכלא הפדרלי "אוטיסוויל", מקום משכנם של רבים מאחינו בני ישראל הנאנקים מאחורי סורג ובריח. במהלך ביקורו שם, פגש הרבי את מנהל בית הסוהר, והזמין אותו לבקר באופן אישי ב'קרית יואל' שבמונורו, כדי לחזות מקרוב בחיים היהודיים המפוארים וברמת החיים של הקהילה, ולהבין מדוע שיעור הפשיעה בה כה נמוך בהשוואה למקומות אחרים.

בשבוע האחרון התקיים הביקור. המנהל הגיע לביקור יחד עם צמרת הבכירים של כלא אוטיסוויל וערכו במקום סיור מקיף ומרשים.

הבכירים ביקרו בבניין המתיבתא, בבניין מבצר הכוללים ובבית החינוך לבנות בית רחל, שם אף נשא המנהל דברים בפני התלמידות, כשהוא מביע את התפעלותו העצומה מהחינוך ומהאווירה במקום.

שיאו של הביקור היה כמובן בבית הרבי, שם התקבלו הפקידים הפדרליים בהערצה גדולה ובכבוד גדול. הרבי ניצל את 40 הדקות של המפגש הנשגב לטובת השתדלות נמרצת לטובת האסירים.

במרכז דבריו, העלה הרבי שתי בקשות:

יציאה לשבת: הרבי חזר על הצעתו מהביקור בכלא, לפיה יינתן לאסירים יהודים לצאת לביתם לשבת אחת או לשמחות משפחתיות נדירות, טרם שחרורם הסופי. זאת, כחלק מתוכניות קליטה מקובלות המסייעות להם להתרגל חזרה לאורח חיים נורמלי. כשרות מהודרת: הרבי ביקש בתקיפות לוודא כי האסירים יקבלו מזון כשר כהלכה, נושא שהוזנח לדאבון לב בתקופה האחרונה.

הבשורה המשמחת: המנהל הבטיח לרבי לקיים את הבקשותץ

ההחלטה התקבלה בהקלה גדולה ובשמחה עצומה בקרב האסירים ובני משפחותיהם.

האדמו"ר שהתרגש, האציל ברכות לרוב למנהל ולפמלייה המכובדת.