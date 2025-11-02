כיכר השבת
יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת

הלב נשבר בצינוק: האדמו"ר מסאטמר בביקור היסטורי בכלא 'אוטיסוויל'

האדמו"ר מסאטמר ביקר ביקור הוד בכלא הפדרלי אוטיסוויל שם חיזק עשרות אסירים יהודים |  הרבי נשא דברי קודש ונפגש עם האסירים באופן אישי | צפו בתיעוד וסיקור מהביקור ההיסטורי (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בביקור בכלא בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)

עשרות אסירים יהודים המרצים את עונשם בבית הסוהר הפדרלי 'אוטיסוויל' שבמדינת ניו יורק, זכו ביום חמישי האחרון לקדם את פני קודשו של האדמו"ר מסאטמר. הרבי ערך ביקור נדיר במקום, במהלכו חיזק את "אסירי ישראל" המצויים בצער המאסר, ונשא בפניהם דברי קודש חמים ומרגשים, אותם ספגו בצמאון רב.

מטרת הביקור המרכזית הייתה לחזק אחד מחסידי הרבי, אשר נאלץ לשהות בכלא, אך הרבי ניצל את ההזדמנות כדי לחזק את כלל האסירים היהודים השוהים במקום.

למרות הקשיים הבירוקרטיים והארגוניים הכרוכים בביקור שכזה, יצא הביקור לפועל בס"ד ובתמיכת עסקנים חשובים, ובראשם הרב חיים שוחט, רב בית הכלא של הכלא ורב קהילת "אנשי ספרד" במונסי.

הרבי יצא מקריית יואל בסביבות השעה 14:00 בצהריים, מלווה במקורביו. עם הגיעו לכלא, המתין בחוץ רב בית הכלא, הרב שוחט, אשר קיבל את פני הרבי, ולאחר מעבר הבדיקות הביטחוניות הנדרשות, החל הביקור.

בתחילה נפגש הרבי עם מנהלי בית הכלא, ובהם מנהל ה"וורדן" וכן המפקח על מתחם אגף המעצר הפתוח בו שוהים רוב האסירים החרדים באוטיסוויל. הרבי ניצל את המפגש ל"השתדלות" עבור טובתם של האסירים היהודים "יושבי חושך וצלמוות".

לאחר מכן, נפגש הרבי באופן פרטי עם האסיר שלמענו יצא למסע, ושהה עמו זמן ממושך.

השלב המרכזי בביקור היה הכניסה לבית התפילה של בית הכלא, שם כבר המתינו עשרות "אסירי ישראל" – יהודים מכל החוגים המצויים במאסר. הרבי נשא בפניהם דברי חיזוק חמים, וחתם בברכות נרגשות, כי יזכו בקרוב לצאת "מאפילה לאור גדול".

בסיום, קיבל הרבי את האסירים באופן פרטי, עם "קוויטלעך", זה היה מחזה קורע לב לראותם שופכים את ליבם בפני הרבי על מצבם המר, והרבי מצידו הרעיף על כל אחד ואחד מהם הררי חיזוק ודברי נחמה.

האדמו"ר מסאטמר בביקור בכלא בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בכלא בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בכלא בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בביקור בכלא בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)

