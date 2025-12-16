כיכר השבת
הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר

אור בשכונה: האדמו"ר ממיאלען במעמדי אורה במתחם הסופרים - והכינור בידו

רבים וטובים נוהרים בימי החנוכה אל שכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ממיאלען, המתגורר בטבורה של השכונה, ומאיר את לילות החג במעמדי אורה בהדלקת נר חנוכה, ובהמשך כשהוא מנגן בכינור כאומנת אבותיו בידיו בימי החנוכה | צפו בתיעוד (חצרות חסידים)

1תגובות
האדמו"ר ממיאלען מנגן בכינור (צילום: י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (י. פריד)
האדמו"ר ממיאלען בהדלקת נרות חנוכה (צילום: י. פריד)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הללו בנבל וכינור
משה יוסף

עוד בחסידים ואנ"ש

הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר

||
1

הוד מלכותי

|

תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וַחֲסִידִים

||
1

הרעיד את שיכון ו'

||
2

בהרי הגליל העליון

|

מָעוֹז צוּר יְשׁוּעָתִי

||
1

שִׁיר מִזְמוֹר

||
2

תיעוד מחצות הלילה

|

כְּדֵי לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל

||
2

חַסְדֵי ה' כִּי לֹא תָמְנוּ

|

סופגניות לחסידים

|

תיעוד ענק

||
1

חָבַשׁ כּוֹבַע יְשׁוּעָה בְּרֹאשׁוֹ

||
2

דְּבִיר קָדְשׁוֹ הֱבִיאַנִי

||
4

לֵאוֹר בְּאוֹר הַחַיִּים

||
1

לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ

||
2

רַנְּנוּ צַדִּיקִים

|

עטור בבגדי שבת

|

בהשתתפות החסידים

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר