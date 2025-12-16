הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר אור בשכונה: האדמו"ר ממיאלען במעמדי אורה במתחם הסופרים - והכינור בידו רבים וטובים נוהרים בימי החנוכה אל שכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ממיאלען, המתגורר בטבורה של השכונה, ומאיר את לילות החג במעמדי אורה בהדלקת נר חנוכה, ובהמשך כשהוא מנגן בכינור כאומנת אבותיו בידיו בימי החנוכה | צפו בתיעוד (חצרות חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:13