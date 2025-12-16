משרד הבריאות הודיע היום כי מבדיקה שערך, כמעט כל ישראלי שישי מחוסן כנגד שפעת. משרד הבריאות מדווח על עלייה משמעותית במספר המתחסנים כנגד שפעת: יותר מ-1.5 מיליון מחוסנים, שהם 15.7 אחוזים מהאוכלוסייה.

היקפי הגידול במתחסנים עומדים על מעל שני אחוזים בפחות מעשרה ימים, וכן משקפים עלייה של יותר מארבעה אחוזים מיום 24 בנובמבר, אז עמד אחוז המתחסנים על 11% בלבד. עד כה, 50.1% מכלל בנות ובני 65 שנים ומעלה התחסנו לשפעת, זאת למול 55% שהתחסנו בעונת החורף 2023-2022.

במערכת הבריאות מדגישים כי למרות העלייה היפה בשיעורי ההתחסנות, יש עוד מקום נרחב לשיפור בתחום זה.

לצד המגמה החשובה הניכרת בהיקף המתחסנים, ובשל החשש מעונת שפעת קשה, שכבר החלה, נערכת מערכת הבריאות לתחלואה נרחבת וקשה יותר. לנוכח זאת, פועל משרד הבריאות באופן נרחב לקידומו של עיקרון הזהירות המונעת וממליץ לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות. כמו כן, ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים.

משרד הבריאות אומר כי צעד זה מצטרף להנחיית המשרד שפורסמה כבר בחוזר חורף, בחודש אוקטובר, על תגבור צוותים רפואיים על מנת להוריד עומסים ולתת מענה לתחלואת החורף.

כחלק מההיערכות המערכתית, כינס משרד הבריאות את הצט"מ (צוות טיפול במגיפות) בשבוע שעבר לדיון מקיף בו הצטרפו מומחי הצוות לקריאת המשרד להתחסן בהקדם נגד השפעת, לה שותפים גם רופאים ומומחים בקופות החולים.

משרד הבריאות ממליץ על התחסנות כלל האוכלוסייה מגיל ששה חודשים ומעלה – בדגש על גילי 65 ומעלה וחולים כרוניים. אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין את ההידבקות במחלה, הוא מסייע בהקלה בחומרתה, כאשר חיסון של ילד כנגד שפעת עשוי לספק הגנה מסוימת גם למבוגרים סביבו.

על פי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), נכון לשבוע 49 דווחו 513 מאושפזים חדשים חיוביים לשפעת מסוג A ומקרה אחד חיובי לשפעת מסוג B בבתי החולים הכלליים, זאת לפי דיווח של 14 בתי חולים. במהלך שלושת השבועות האחרונים נפטרו ארבעה ילדים משפעת, שלושה מהם לא מחוסנים ואחד עם מחלות רקע משמעותיות. בהשוואה, במהלך העונה הקודמת נפטרו ארבעה ילדים משפעת, כאשר הראשון מהם נפטר בחודש דצמבר.

בעולם, הן בחצי הדרומי והן, כעת, בחצי הצפוני, אופיינה השפעת ברמות תחלואה גבוהות מהממוצע הרב שנתי ומוקדם מהרגיל. העלייה המוקדמת מהצפוי בתחלואה מתרחשת בעקבות תת זן חדש של שפעת A - A(H3N2) - תת הזן K. גם בישראל החלה השפעת מוקדם. לצד זאת, יצוין כי נכון לעכשיו לא נצפית בעולם ובארץ תחלואת ילדים חריגה - מחלה חמורה או שיעור אשפוז גבוה יותר - ביחס להיקף התחלואה הכולל.