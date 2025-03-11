משרד הבריאות הודיע על המלצה לעטיית מסכות לצוותים רפואיים וקבוצות אוכלוסייה נוספות, זאת בעקבות העלייה החמורה בתחלואת השפעת | משרד הבריאות הזהיר מפני תחלואה קשה צפויה | עם זאת, במשרד הבריאות הדגישו כי מחלת השפעת השנתית אינה חמורה יותר מזני שפעת שנצפו בשנים קודמות (חדשות)
קרוב ל-15,000 יהודים כבר הגיעו לאומן, לקראת הקיבוץ הגדול בראש השנה, המשטרה האוקראינית, עומדת בפתח הציון ומאשרת כניסה לציון רק עם מסכות. מי שמגיע ללא מסכה - מקבל מסכה מהשוטר, אך המשטרה לא מחלקת קנסות • שליח 'כיכר' א. כהן מדווח (חרדים)