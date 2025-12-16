ראש המוסד דדי ברנע נשא דברים הערב (שלישי) בטקס חלוקת פרסי הצטיינות לעובדי המוסד, בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג, והזהיר כי "איראן תפרוץ קדימה לגרעין ברגע שיתאפשר לה - הרעיון לפתח גרעין עדיין מפעם בליבם".

על הפיגוע באוסטרליה אמר ראש המוסד - "נמצא את המפגעים ושולחיהם בכל מקום אליו יברחו ונבוא איתם חשבון - הצדק ייראה וייעשה".

ברנע אמר בטקס בבית הנשיא: "איראן לא זנחה את שאיפתה להשמיד את מדינת ישראל. איראן סבורה שהיא תוכל לשטות שוב בעולם, לממש הסכם גרעין גרוע נוסף. לא נתנו ולא ניתן להסכם גרוע להתממש".

לדבריו, "מדינה אשר חרטה על דגלה את השמדת ישראל, הונתה את העולם בפיתוח נשק גרעיני והעשירה אורניום לרמות שאין שום הסבר מלבד מימוש רצונה בגרעין צבאי, זו מדינה שתפרוץ קדימה ברגע שיתאפשר לה".

ברנע הזהיר כי "הרעיון להמשיך לפתח פצצת גרעין עדין מפעם בליבם. לנו אחריות לוודא שפרויקט הגרעין, אשר נפגע אנושות, בשיתוף פעולה הדוק עם האמריקאים, לא יופעל לעולם".

ראש המוסד הוסיף ואמר: "רעיון הטרור הנפשע לפגוע באזרחים חפים מפשע היה ועודנו קיים בבסיס האסטרטגיה הביטחונית של המשטר האיראני הנוכחי. גם גורמים ג'יהדיסטים, דאעש ונוספים, גמרו אומר לפגוע בכל יהודי בעולם".

ברנע התייחס לטבח באוסטרליה ואמר: "ליבנו עם משפחות הנפגעים האוסטרלים. מטרת פיגועי הטרור הללו נועדה לשבור את רוחנו. רוחנו לא תישבר, נמשיך לחגוג את חגנו, ולחיות את חיינו בארץ ובעולם".

ברנע איים על ארגוני הטרור ואמר: "אנחנו נמצא את המפגעים ושולחיהם האיראנים, וגם אלו הג'יהדיסטיים בכל מקום אליו יברחו ואיתם נבוא חשבון. הצדק ייעשה וייראה. הם יודעים זאת היטב. האור יגבר על החושך".