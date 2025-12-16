בצל הקרבות הנמשכים והחורף הקשה באוקראינה, רבה הראשי של קייב, הרב יונתן בנימין מרקוביץ', התארח לריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' וסיפק הצצה מטלטלת לחיי הקהילה היהודית בבירה האוקראינית בימים אלו של חנוכה.

למרות המציאות המורכבת, הרב פתח את דבריו בחיזוק: "אנחנו מרגישים מרוממים מאוד. חנוכה זה חג של ניסים, של אור ושל התקדמות. לא ניתן לאף אחד להרוס לנו את זה".

"רוב היום אנחנו בלי חשמל"

הרב מרקוביץ' חשף בפני המראיין את המציאות היומיומית הקשה בקייב, שרחוקה מלהיות שקטה כפי שאולי נראה בכותרות העולמיות. "יש כמעט כל ערב יריות, יורים עלינו דרונים (כטב"מים) שנופלים בקייב", תיאר הרב.

הנקודה הכואבת ביותר היא הפגיעה בתשתיות: "אנחנו נמצאים רוב היום בלי אור. אין חשמל בקייב רוב שעות היום. פגעו בתשתיות החשמל והמים, והאוכלוסייה סובלת מאוד, גם מעלויות אוכל גבוהות וממצב הומניטרי לא פשוט".

הפנייה לראש הממשלה נתניהו

במהלך הריאיון חשף הרב מרקוביץ' פרט דרמטי אודות פנייתו לראש הממשלה בנימין נתניהו. הרב ביקש מראש הממשלה לנצל את קשריו עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כדי למנוע פגיעה במקומות הקדושים.

"מבחינה סטטיסטית", אמר הרב בכאב, "המוסדות היהודיים סופגים פגיעות ישירות. בתי כנסת, בתי ספר, גני ילדים ואפילו בתי עלמין חטפו פגיעות של טילים. גם אם זה לא במכוון, בפועל אנחנו חטפנו יותר ממבני דת אחרים".

"אין אנטישמיות, הממשל מקפיד מאוד"

באופן מפתיע, דווקא בגזרת האנטישמיות, הרב משמיע צפירת הרגעה. לשאלת המראיין על חשש מאנטישמיות מוסלמית או מקומית, השיב הרב: "ברוך השם, באוקראינה אנחנו לא סובלים כמעט בכלל מאנטישמיות".

הרב הסביר כי למרות עברה הכואב של אוקראינה (ימי חמלניצקי ימ"ש והשואה), הממשל הנוכחי ורשויות החוק מקפידים קלה כבחמורה על כל גילוי של שנאת זרים: "הסבים והסבתות שלי סבלו מהשכנים שלהם באוקראינה, אבל היום המצב שונה".

אור בתוך החושך

לסיום, הדגיש הרב את התפקיד הרוחני של הקהילה בעת הזו: "התפקיד שלנו זה להגדיל את האור, להוסיף אהבת חינם ולהעיר את הנשמות היהודיות".

"אנחנו נמצאים בחושך פיזי, רוב היום בלי חשמל", סיכם הרב במסר של אמונה, "אבל בחנוכה אנחנו מדליקים את האור הפנימי אצלנו ואצל כל יהודי שנמצא לידנו".

צפו בריאיון המלא