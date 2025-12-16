צפו בתיעוד מהתקרית (צילום: חסידי חב"ד)
אב ובנו תקפו הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל) חסידי חב"ד שעשו את דרכם ברכבת התחתית במנהטן, בחזרה מ'מבצע חנוכה'.
השניים הרביצו לחסידים וקיללו אותם על יהדותם. החסידים הגישו תלונה למשטרה המקומית בתקווה שהחשודים ייעצרו.
כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא ליהודים בארה"ב "לחגוג בגאווה" את חג החנוכה וזה על רקע הטבח הנוראי במסיבת חנוכה בחוף בונדיי בסידני שבאוסטרליה.
"הם לא צריכים לדאוג, הם צריכים לחגוג בגאווה ולהתגאות במי שהם", אמר טראמפ לכתב של 'פוקס ניוז'.
