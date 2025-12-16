כיכר השבת
תקרית אנטישמית במנהטן: חסידי חב"ד הותקפו בגלל יהדותם | תיעוד מזעזע

חסידי חב"ד שעשו את דרכם ברכבת התחתית במנהטן, בחזרה מ'מבצע חנוכה', הותקפו על ידי אב ובנו שזעמו על המראה היהודי של החסידים | תיעוד (בעולם)

צפו בתיעוד מהתקרית (צילום: חסידי חב"ד)

אב ובנו תקפו הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל) חסידי חב"ד שעשו את דרכם ברכבת התחתית במנהטן, בחזרה מ'מבצע חנוכה'.

השניים הרביצו לחסידים וקיללו אותם על יהדותם. החסידים הגישו תלונה למשטרה המקומית בתקווה שהחשודים ייעצרו.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא ליהודים בארה"ב "לחגוג בגאווה" את חג החנוכה וזה על רקע הטבח הנוראי במסיבת חנוכה בחוף בונדיי בסידני שבאוסטרליה.

"הם לא צריכים לדאוג, הם צריכים לחגוג בגאווה ולהתגאות במי שהם", אמר טראמפ לכתב של 'פוקס ניוז'.

3
איזה שנאה..
שלא נדע
2
מי שאשם פה זה גם טראמפ שלא היתחמק בגלל שהוא התחבר לכל המנהיגים הפושעים טורקיה סוריה וכן הלאה
יהודה
1
הספינה שנקראת אירופה טובעת לכן כל היהודים צריכים לינטוש את הספינה מהר לפני שיהיה מאוחר
ארז

