מהמסיק ועד למנורה

"כָּל הַזָּהִיר בַּנֵּר": מעמד חלוקת 'שמן הטהור' לאברכי רשת הכוללים 'היכלי התורה'

ממחלוקת הראשונים ועד לבית הבד | חברי הכוללים של 'היכלי התורה' קיבלו שמן זית מהודר שיוצר בפיקוחו האישי של ראש הכוללים • "ההידור בשמן זית - סגולה לדורות של תלמידי חכמים" • תיעוד מההכנות והחלוקה (חרדים)

(צילום: ק. שפירא)

בימי ערב חג החנוכה, כאשר בתי המדרש של רשת הכוללים "היכלי התורה" בכל רחבי הארץ הומים מקול לימודם של מאות עמלי התורה, נרשמה התרגשות מיוחדת עם קיומו של מעמד "חלוקת שמן הטהור". ביוזמתו של ראש הישיבה והכוללים, הגאון רבי שלום מאיר סיאני, זכו חברי הכוללים לקבל שמן זית זך ומהודר, שיוצר במיוחד עבורם תחת השגחה קפדנית.

השמן שחולק אינו שמן זית רגיל. כמי שמנחיל לתלמידיו את השאיפה לשלמות בכל מצווה, עמד הגרש"מ סיאני באופן אישי על כל שלבי הייצור. החל משלב המסיק בפרדסים, דרך הבדיקה הקפדנית של איכות הזיתים, ועד להגעה לבית הבד, שם הופק השמן בשיטות המבטיחות צלילות ואיכות ללא פשרות.

ראש הכוללים הסביר כי ההשקעה הרבה נועדה לאפשר לאברכים לקיים את המצווה בשיא ההידור, כפי שנפסק להלכה ששמן זית הוא המצווה המובחרת ביותר.

בעת החלוקה, נשא הגרש"מ סיאני דברי חיזוק והתעוררות בענייני דיומא. הוא ציטט את דברי הגמרא במסכת שבת: "כל הזהיר בנר – הווין לו בנים תלמידי חכמים". "הזהירות במצוות נר חנוכה, ובפרט ההידור בשמן זית," אמר ראש הכוללים, "היא לא רק לזכר הנס, אלא היא השקעה רוחנית לעתיד הדורות של לומדי התורה".

מדוע דווקא שמן זית? ע"ז הסביר ראש הכוללים 2 סיבות בדבר!

1. בניגוד לשמנים אחרים, אורו של שמן הזית הוא הבהיר והנקי ביותר, מה שמוסיף כבוד למצווה ולפרסום הנס.

2. השמן מהווה זכר ישיר לנס הגדול שנעשה במנורת המקדש בימי החשמונאים, שם השתמשו בשמן זית זך בלבד.

(צילום: ק. שפירא)
(צילום: ק. שפירא)
(צילום: ק. שפירא)
(צילום: ק. שפירא)
(צילום: ק. שפירא)
(צילום: ק. שפירא)
(צילום: ק. שפירא)

