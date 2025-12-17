כיכר השבת
מהדרין מן המהדרין: האם ילד קטן יכול להדליק את נרות ההידור? • צפו

מאי חנוכה: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות מעשיות לחג החנוכה • לבני עדות המזרח: האם אפשר לתת לילדים הקטנים להדליק את נרות ההידור? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

האם ילד קטן יכול להדליק את נרות ההידור?

