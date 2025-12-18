ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, נשא אמש (רביעי) משא חיזוק מיוחד בהיכל ישיבת 'רבנו חיים עוזר' בשל מעצר תלמיד הישיבה הבחור יצחק רביבו, שנכלא בכלא הצבאי בשל היותו 'עריק'.

"כל שלומי ישראל מזועזעים עד עומק נשמתם מהפשע הנורא של השלכתו לכלא", התבטא ראש הישיבה.

בפתח דבריו אמר הגר"ד לנדו: "כל שלומי אמוני ישראל מזועזעים עד עומק נשמתם מהפשע הנורא של השלכתו לכלא של תלמיד ישיבתכם - ישיבת רבינו חיים עוזר בראשות מיודעי הגאון הגדול רבי מנחם צבי ברלין, והכל בגלל חטאו שלומד בישיבה ולא מתגייס לצבא של שלטונם, הדבר הוא מחריד מאוד, ואנחנו חייבים להכריז שכל כלי יוצר עליך לא יצלח, וגזירותיהם יתבטלו כעפרא דארעא, ויוכלו כולם ללמוד באין מפריע".

ראש הישיבה פנה לתלמיד שנעצר: "ולהבחור יצחק חיים בן שלומית הננו לחזקו שיעמוד איתן כנגד מזימות הרשע ושלא ישים לב לכל הפיתויים והשכנועים שווא והבל, ויזכה לצאת בקרוב מבית האסורים שבו הוא נמצא".

"ואליכם בני הישיבה וראשי הישיבה", הוסיף ראש הישיבה: "אל תפלו ברוחכם חזקו ואמצו, ובימי החנוכה תאחזו במידת החשמונאים שעמדו בגבורה כנגד אלו שרצו להשכיחם תורתך והצליחו בכך, כן יראנו השם ניסים ונפלאות בזמן הזה, ונוכל להם, יזכה ראש הישיבה לנחת מבני הישיבה ומכל אשר לו".