גולת הכותרת: שחר וולף יארח פאנל היסטורי עם הבעלים של בתי ההשקעות הגדולים בישראל - אלטשולר, מיטב ומור שייתנו כיוון לשנים הקרובות ובפרט לשנת 2026 לאן מועדות פני הבורסה. האם לבסס את ההשקעות בישראל או מעבר לים בארצות הברית. מהם התחומים המומלצים אליהם כדאי לשים לב לקראת השנה החדשה והיבטים מגוונים על השוק.

בימים של חוסר ודאות כלכלית ושיח ציבורי ער על יוקר המחיה והשקעות, עיריית ירושלים ומינהל קהילתי רמות אלון מרימים את הכפפה ומביאים לבירה את אירוע הכלכלה הגדול והמדובר של השנה.

ביום רביעי, י"ח בטבת תשפ"ו (7.1.26), יהפוך היכל התרבות בשכונת רמות למוקד עליה לרגל לכל מי שרוצה להבין לאן הכלכלה הישראלית צועדת. הכנס, תחת הכותרת "כנס כלכלה בגובה העיניים", מבקש להנגיש את המושגים המורכבים של שוק ההון והפוליטיקה הכלכלית לקהל הרחב, בצורה מקצועית ומרתקת.

לרכישת כרטיסים לחצו כאן>>

נבחרת הדוברים הנוצצת במרכז הערב יעמדו שניים מהקולות הבולטים בישראל: עמית סגל, הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, ולצדו שחר וולף, כלכלן בכיר ומנהל קהילת "כלכלה בגובה העיניים", שהפך למותג של הנגשת ידע פיננסי לציבור.

פסגת שוק ההון גולת הכותרת של האירוע היא ללא ספק הפאנל הכלכלי המיוחד, שמצליח לקבץ על במה אחת את שלושת ענקי ההשקעות של ישראל. בפאנל ישתתפו: אבנר סטפק: מייסד ובעלים משותף בבית ההשקעות "מיטב". גלעד אלטשולר: מייסד ומנכ"ל של בית ההשקעות "אלטשולר שחם". יוסי לוי: מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות "מור".

מדובר בהזדמנות נדירה לשמוע ממקור ראשון את האנשים שמנהלים את הפנסיות והחסכונות של רוב אזרחי ישראל, ולהבין היכן נמצאות ההזדמנויות הכלכליות הבאות.

את האירוע כולו ינחה איש התקשורת המוערך עופר חדד, המוכר בגישתו המקצועית והרהוטה.האירוע יתקיים כאמור ביום רביעי, 7.1.26, בהיכל התרבות רמות (רחוב אברהם רקנאטי 10, ירושלים). פתיחת שערים בשעה 19:45, תחילת הכנס בשעה 20:30 בדיוק.

הרישום לאירוע בעיצומו באתר 'טיקצ'אק'. ממארגני האירוע נמסר כי עקב הביקוש הרב והנבחרת היוקרתית, מומלץ להקדים ולהבטיח מקום.

לרכישת כרטיסים לחצו כאן>>>