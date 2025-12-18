ועדת החקירה שתצטרך לחקור את מחדל השביעי באוקטובר תקום, ובישראל הוא גורם לקרע בעם, בשאלה איזו ועדת תקום, נתניהו כבר הודיע בעבר כי היא יקים ועדת חקירה ממשלתית והיום (חמישי) דווח, כי הוא יעמוד בראש צוות השרים שייתן את המנדט לועדה.

היום כאמור דווח, כי ביום ראשון הקרוב תובא לועדת שרים ההחלטה להקים ועדת חקירה, כאשר בראש צוות השרים יעמוד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווח בכאן חדשות, תפקיד ראש הצוות הוצע תחילה לשר המפשטים יריב לוין, שסירב וכן מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שסירב גם הוא לעמוד בראשות הצוות, מה שגרם לנתניהו לקחת זאת על עצמו ועורר גל ביקורת רחב מהאופוזיציה.

מי יהיה יושב ראש הוועדה? על פי התוכנית המוצעת ייבחרו שני יושבי ראש - מהקואליציה ומהאופוזיציה. וכן יצטרפו ארבעה נציגים של משפחות שכולות שיפקחו על הפעילות שלה וייבחרו על ידי האופוזיציה והקואליציה.

חבר הכנסת בני גנץ זעם על ההחלטה וכתב: "ברקע ההחלטה להביא ביום ראשון הקרוב לועדת שרים את ההחלטה על הקמת ועדת הטיוח לאירוע טבח ה-7.10 מטעם הקואליציה, ח״כ אלון שוסטר, יו״ר הוועדה לביקורת המדינה, יקיים דיון והצבעה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית במסגרת הוועדה. באם תעבור ההצבעה, תדרש הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית כפי שקבוע בחוק".

לדבריו: "הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא לא שאלה של ימין או שמאל, אלא של מחויבות כלפי ביטחון המדינה, הנופלים והנרצחים, בני משפחותיהם והעתיד המשותף שלנו כחברה. קידום ועדות קישוט פוליטיות למחדל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה הוא קודם כל פגיעה בביטחון, אבל גם בושה גדולה מול המשפחות השכולות ורבבות הנפגעים".

עוד אמר גנץ: "מול החרפה הזאת אנחנו נמשיך לעמוד על כך שהמחדל יחקר, הלקחים יופקו, והאמת תצא לאור. ביום שני, יעמיד ח"כ אלון שוסטר להצבעה בוועדה לביקורת המדינה הקמה של ועדת חקירה ממלכתית. אני קורא לחברי הקואליציה, לעמוד מול הציבור ולפעול לפי צו מצפונם.״

ח"כ אפרת רייטן, יו"ר סיעת הדמוקרטים: "הזלזול של נתניהו בשופטים ובפרקליטות במשפט השחיתות שלו מגיע לעוד שפל, ומצטרף לזלזול שלו באזרחי ישראל ונפגעי השבעה באוקטובר, כשהוא ממנה עצמו למי שיקבע את המנדט לחקירת מחדליו. בדיוק כמו ״שנלחם 8 שנים״ להגיע ולהגיד את האמת שלו בבית המשפט, ככה הוא גם ״רוצה״ להחקר על 7 באוקטובר".

חה״כ שלי טל מירון (יש עתיד): "אל תתייחסו לפרסומים. לא תהיה ועדת טיוח שתשרת את האשם העיקרי במחדל ה7/10. הציבור סבל הרבה יותר מדי משלטון השחיתות והספינים. 1,200 קורבנות, 255 חטופים, למעלה מ900 חיילים שנפלו בקרב, עשרות אלפי בני משפחות הקורבנות ו100,000 אזרחים שנעקרו מבתיהם צריכים לקבל תשובות אמיתיות על האסון שקרה להם. הממשלה הזו תוחלף, המחדל ייחקר והמדינה תשתקם מעשרים שנות משטר נתניהו. מדינת ישראל תשאר לנצח דמוקרטיה של העם חרף כל הניסיונות להרוס כל חלקה טובה".