משרתי השירות האזרחי מאירים את בתי הסוהר בכלא "עופר"

ביס"ר עופר הוא אחד ממתקני הכליאה ברמת סיווג ביטחוני מהגבוהים בישראל, בו כלואים אלפי מחבלים.

האירוע היה העלאה על נס מהפכה של ממש והוקרה לפעילותם של משרתי השירות האזרחי החרדי בשירות בתי הסוהר שהפכו לחלק בלתי נפרד וחשוב לביטחון המדינה.

השירות האזרחי עובר בימים אלה תנופה אדירה, כשבני השירות משתלבים במגוון תפקידים, כולל תפקידי לוחמי כליאה באגפים רגישים, חלקם בכלא "עופר" עצמו. מתוך מאה המשרתים שהגיעו לאירוע, נבחרו מספר מצטיינים, שזכו להוקרה מיוחדת על מסירות ומקצועיות.

את האירוע פתח כלאי הרב ישראל קסלר סגן רב מחוז מרכז בשב"ס הרב קסלר הדגיש את הרושם הטוב וקידוש שם שמיים של המשרתים החרדים ולאחר מכן ניגש להדליק את הנרות בתפילה להגביר את האור.

חיים פרוש, מנהל אגף חברה חרדית ברשות השירות הלאומי אזרחי: "מבקש להודות ולברך אתכם בשם מנכ"ל הרשות ראובן פינסקי שפועל ללא לאות לקיומו ושגשוגו השירות האזרחי בדגש מיוחד על המסלול הביטחוני.

שירות אזרחי בשב"ס עושה היסטוריה בימים אלה. לפני שלוש שנים, לא הרשינו לעצמנו לדמיין את היקף הפעילות.

השירות המשמעותי של עשרות בני שירות חרדים בשב"ס אינו מקרי, זהו תוצר של עבודה מאומצת משותפת בין רשות השירות הלאומי אזרחי, שב"ס, ארגון 'חברים' והמשרד לביטחון לאומי".

אורן נחמיה מנהל השירות האזרחי במשרד לביטחון לאומי הודה למערך השירות אזרחי בשב"ס על שילוב בני השירות בתפקידי לחימה, מהלך פורץ דרך, המאפשר לתת מענה לצרכים המבצעיים בשירות בתי הסוהר ולא רק בתפקידי מעטפת. אורן, שיבח את בני השירות שבוחרים באחריות ורוצים להיות חלק ממערך הלחימה בשב"ס בתפקידים משמעותיים ומאתגרים התורמים תרומה ישירה לביטחון הפנים.

עוד הוסיף כי "בשילוב כוחות עם השב"ס, רשות השירות לאומי-אזרחי וארגון חברים, נפתח תפקידים נוספים מוכוונים לשירות משמעותי מבצעי עם אופק תעסוקתי.

יישר כח לבני השירות, למפקדים, לנציבות השב"ס ולשותפים"

מאיר זיידורף, סמנכ"ל ארגון 'חברים' אמר "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. בבית הזה, שהוא סמל לאחריות ולחובה לשמור על הביטחון, אתם מביאים אור אמיתי."

את עומק השינוי הביטחוני סיכם תת-גונדר ודים גולדשטיין, מפקד כלא עופר שאמר "שילובם של משרתי השירות האזרחי החרדי בכלא, בתור לוחמי כליאה וסיוע צמוד עם הסוהרים הלוחמים אל מול האסירים, הוא בגדר חלום שמתגשם. יש כאן אלפי אסירים שיושבים כאן על פשעים חמורים. הסיוע והתרומה של בני השירות שלנו הם סופר חשובים לעמידה במשימות הביטחוניות כאן

בדיוק כמו חנוכה שבו אנחנו מוסיפים והולכים באור מדי יום, כך גם אתם – בני השירות ממשיכים להוסיף כוח, מקצועיות ומחויבות למערכת הביטחון