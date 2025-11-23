עורכי הדין חגגו את הניצחון בפוניבז' - עם עוגה בצורת הישיבה

עורכי הדין אודי ארצי ורן פלדמן, שייצגו את ישיבת פוניבז' בנשיאותו של הגר"א כהנמן בסכסוך הישיבה מול עמותת מסורת התורה בראשות רה"י הגר"ש מרקוביץ' מול הבורר - השופט בדימוס דוד חשין, עלו היום (ראשון) למעונו של הגר"א כהנמן למעמד שתיית לחיים לרגל הניצחון המוחץ עם היוודע דבר הפסיקה הדרמטית ביום רביעי בשבוע שעבר כ"ח מרחשון שתפ"ו.

על השולחן הונחה עוגת ענק מקושטת בתמונת בניין הישיבה עם אלפי התלמידים רוקדים ברחבה מוטבעת על חזיתה. התמונה עצמה, שכוללת כאמור את מבנה הישיבה כשברקע אלפי התלמידים רוקדים ברחבה - צולמה לאחרונה ביארצייט של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל במעמד הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה לזכרו.

במהלך הפגישה בין עורכי הדין המנצחים עם שולחם - נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, הועלה זכרו של ראש הישיבה זצוק"ל, שמהיום הראשון אמר שאי אפשר לקיים את שני הצדדים יחד ובכדי להשקיט שלום ושלווה בישיבה יש להפריד את הצדדים כשהוא מראה דוגמה אישית בעצמו עם ויתור על היכל הישיבה והתפשרות על המבנה שאז היה נחשב לשולי - בניין אוהל קדושים.

במפגש ציינו הנוכחים את גודל הישועה - שהיום לאחר שנים הוכח כי הצד המוותר מנצח והשופט קבע במסמרות את דבריו של מרן ראש הישיבה כי שני הצדדים לא יוכלו להתקיים יחד והישיבה תישאר רק בידי הבעלים החוקי הרב כהנמן ובכך השלום והשלווה ישובו לגבעת הישיבה.

נשיא הישיבה הודה לעורכי הדין ובירכם שזכות קיום התורה בשלווה ובמנוחת הדעת בשנים הבאות תעמוד לזכותם להמשך הצלחה בדרכם.

כזכור, בשבוע שעבר הגיש השופט בדימוס דוד חשין את פסק הבוררות והדהים את העולם היהודי כולו בפסיקה חותכת וברורה לטובת ישיבת פוניבז' בראשות נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, כאשר פסק כי ישיבת מסורת התורה בראשות הרב מרקוביץ' צריכה לעזוב את כל שטחי ישיבת פוניבז' ולהפסיק להשתמש בשם פוניבז' וכן להפסיק להשתמש בבלנק הישיבה.

בנוסף על כך פסק הבורר קנס כבד של 10 מיליון שקלים פלוס מע"מ על מסורת התורה ורה"י הגאון רבי שמואל מרקוביץ', אותם הם מוטלים לשלם לישיבת פוניבז' בתוך 60 יום מהפסיקה.