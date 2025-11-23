כיכר השבת
"בזכות ר' גרשון"

עורכי הדין חגגו את הניצחון בפוניבז' - עם עוגה בצורת הישיבה

לאחר הניצחון המוחץ של ישיבת פוניבז' אל מול מסורת התורה בהכרעת הבורר בשבוע שעבר, היום עלו עורכי הדין עו"ד אודי ארצי ועו"ד רן פלדמן שייצגו את הישיבה מול חשין, לחגוג יחד עם נשיא הישיבה הגר"א כהנמן את הניצחון המשפטי המזהיר: "הוויתורים של ר' גרשון ניצחו" (עולם הישיבות)

3תגובות
עורכי הדין אודי ארצי ורן פלדמן במעונו של נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן (צילום: באדיבות המצלם)

עורכי הדין אודי ארצי ורן פלדמן, שייצגו את ישיבת פוניבז' בנשיאותו של הגר"א כהנמן בסכסוך הישיבה מול עמותת מסורת התורה בראשות רה"י הגר"ש מרקוביץ' מול הבורר - השופט בדימוס דוד חשין, עלו היום (ראשון) למעונו של הגר"א כהנמן למעמד שתיית לחיים לרגל הניצחון המוחץ עם היוודע דבר הפסיקה הדרמטית ביום רביעי בשבוע שעבר כ"ח מרחשון שתפ"ו.

על השולחן הונחה עוגת ענק מקושטת בתמונת בניין הישיבה עם אלפי התלמידים רוקדים ברחבה מוטבעת על חזיתה. התמונה עצמה, שכוללת כאמור את מבנה הישיבה כשברקע אלפי התלמידים רוקדים ברחבה - צולמה לאחרונה ביארצייט של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל במעמד הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה לזכרו.

במהלך הפגישה בין עורכי הדין המנצחים עם שולחם - נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, הועלה זכרו של ראש הישיבה זצוק"ל, שמהיום הראשון אמר שאי אפשר לקיים את שני הצדדים יחד ובכדי להשקיט שלום ושלווה בישיבה יש להפריד את הצדדים כשהוא מראה דוגמה אישית בעצמו עם ויתור על היכל הישיבה והתפשרות על המבנה שאז היה נחשב לשולי - בניין אוהל קדושים.

במפגש ציינו הנוכחים את גודל הישועה - שהיום לאחר שנים הוכח כי הצד המוותר מנצח והשופט קבע במסמרות את דבריו של מרן ראש הישיבה כי שני הצדדים לא יוכלו להתקיים יחד והישיבה תישאר רק בידי הבעלים החוקי הרב כהנמן ובכך השלום והשלווה ישובו לגבעת הישיבה.

נשיא הישיבה הודה לעורכי הדין ובירכם שזכות קיום התורה בשלווה ובמנוחת הדעת בשנים הבאות תעמוד לזכותם להמשך הצלחה בדרכם.

כזכור, בשבוע שעבר הגיש השופט בדימוס דוד חשין את פסק הבוררות והדהים את העולם היהודי כולו בפסיקה חותכת וברורה לטובת ישיבת פוניבז' בראשות נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, כאשר פסק כי ישיבת מסורת התורה בראשות הרב מרקוביץ' צריכה לעזוב את כל שטחי ישיבת פוניבז' ולהפסיק להשתמש בשם פוניבז' וכן להפסיק להשתמש בבלנק הישיבה.

בנוסף על כך פסק הבורר קנס כבד של 10 מיליון שקלים פלוס מע"מ על מסורת התורה ורה"י הגאון רבי שמואל מרקוביץ', אותם הם מוטלים לשלם לישיבת פוניבז' בתוך 60 יום מהפסיקה.

העוגה שהוגשה לנשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן - עם תמונת ישיבת פוניבז' בהכנסת ספר תורה לע"נ ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל (צילום: באדיבות המצלם)
תמונת ישיבת פוניבז' ועליה דמויות נשיאי הישיבה מרן הרב מפוניבז' - הגרי"ש כהנמן זצוק"ל ונכדו יבדלחט"א הגר"א כהנמן (צילום: באדיבות המצלם)
עו"ד אודי ארצי ועו"ד רן פלדמן עם נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן (צילום: באדיבות המצלם)
נשיא ישיבת פוניבז' עם עורכי הדין רן פלדמן ואודי ארצי (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ללא שום קשר מי צודק במאבק הזה, עצם ההכרעה על ידי בורר החילוני מחייבת את גם את הצד המנצח לעשות קריע על החילול השם ולא לחיים ועוגות
ללא שום קשר
2
באו לגבות את הצ'ק השמן של השכר טרחה
יצחק ר
1
לא זה לא עוגה בצורת הישיבה אלא עוגה עם תמונת הישיבה (מדפסת הזרקת דיו אכיל)
לוי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר