עו"ד רן פלדמן הוא עורך דין בכיר המתמחה בתחומי הבוררות, הליטיגציה המורכבת ודיני מוסדות. פלדמן זכה לתשומת לב ציבורית רחבה בעקבות ייצוגו המקצועי של ישיבת פוניבז' בנשיאות הגר"א כהנמן בהליך בוררות מורכב ומתוקשר שהתנהל בפני השופט בדימוס דוד חשין. בהליך זה פעל פלדמן לצד עו"ד אודי ארצי, כאשר השניים הובילו את הצוות המשפטי שייצג את הישיבה.

הליך הבוררות שבו ייצג עו"ד פלדמן את ישיבת פוניבז' התנהל מול עמותת מסורת התורה בראשות הגר"ש מרקוביץ', והסתיים בניצחון משמעותי לישיבת פוניבז'. ההליך עסק בסוגיות מורכבות הנוגעות לניהול מוסדות תורניים, זכויות קניין רוחני ונכסים, והיווה תקדים משפטי חשוב בתחום דיני המוסדות הציבוריים והתורניים בישראל.

עבודתו המקצועית של עו"ד פלדמן בתיק זה הדגימה את מומחיותו בניהול הליכי בוררות מורכבים, המצריכים הבנה עמוקה הן של ההיבטים המשפטיים והן של הרגישויות הקהילתיות והציבוריות. הצלחתו בהליך זה ביססה את מעמדו כאחד מעורכי הדין המובילים בתחום ייצוג מוסדות ציבור בהליכים משפטיים מורכבים.

שיתוף הפעולה בין עו"ד פלדמן לבין עו"ד אודי ארצי בתיק ישיבת פוניבז' הדגים את החשיבות של עבודת צוות משפטית מתואמת בהליכים מורכבים. השילוב בין המומחיות המשפטית, ההכנה היסודית והאסטרטגיה המשפטית המדויקת הובילו לתוצאה המשמעותית שהושגה בבוררות.

תחום הבוררות, שבו מתמחה עו"ד פלדמן, מהווה חלופה יעילה להליכים משפטיים ארוכים בבתי המשפט. בוררות מאפשרת פתרון סכסוכים באופן מקצועי, דיסקרטי ומהיר יותר, תוך שמירה על סמכות שיפוטית מקצועית. ההצלחה בהליכי בוררות מורכבים דורשת שילוב של ידע משפטי מעמיק, יכולת ניתוח אסטרטגית והבנה של הדינמיקה הייחודית של הליכי בוררות.