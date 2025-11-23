נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן אירח במעונו את שני עורכי הדין שאחראים על הניצחון המהדהד בסכסוך מול עמותת מסורת התורה והעמוד בראשה הגר"ש מרקוביץ', למעמד שתיית לחיים. במעמד הוגשה לנשיא הישיבה עוגה מיוחדת עם תמונת הישיבה ותלמידיה ביארצייט למרן הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל. במקביל - הגר"ש מרקוביץ' קיבל מחווה מרגשת במיוחד מקבוצה מובחרת מתלמידיו שכיבדוהו במגש פירות - וקבלה מיוחדת. כל הפרטים מהנעשה בגבעה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

רה"י עולה למתקפה

רה"י הגר"י זלושינסקי מתייחס במכתב נוקב להפסד הצורב של ישיבת הגר"ש מרקוביץ' בבוררות שנחתמה על ידי שני הצדדים וקובל על ההליכה לערכאות. מנגד, בישיבת פוניבז' לא נשארים חייבים וטוענים - הפנייה נעשתה לפני 4 שנים והרב מרקוביץ' הוא גם תובע בה ולא רק נתבע - מה נזכרתם לצעוק אחרי ההפסד - היכן הייתם בחודש שעבר למשל? כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

המצוד נמשך

נער בן 14 הוא העצור הראשון בחשד למעורבות בתקיפת חה"כ יואב ן צור מש"ס במוצ"ש חיי שרה מחוץ לשיעורו השבועי של הראש"ל הגר"י יוסף בבית הכנסת היזדים בירושלים. המשטרה מבטיחים להגיע לכל המעורבים בפרשה.

היכן קובעים מזוזה במעלית?

הפוסק הגרי"א דינר, מלתלמידי ראש הישיבה זקן חברי המועצת הגרב"ד פוברסקי, הכריע היכן לקבוע מזוזה ב... מעלית חדשה שהותקנה בבית רה"י רגע לפני שאירח במעונו את גדולי ישראל לצורך דיון משמעותי על חוק הגיוס. כל הפרטים מהפגישה המכרעת - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הק"סניקים מתגייסים!

עשרות נגידים בראשות גדולי ישראל התאספו אתמול - מוצאי שבת בביתו של הנגיד ואיש העסקים אליעזר סברדלוב בקריית ספר, למעמד יוקרתי ומרכזי למען קרן עולם התורה. המארח אליעזר סברדלוב, נשא דברים מרגשים בפני הנאספים: "יש לנו הערב זכות נדירה להיות שותפים להסכם יששכר וזבולון עם למעלה מ־120,000 אברכים. ואני שואל – למה נגרע? למה שנפסיד אנחנו, בני המקום, את הזכות העצומה הזו?". כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.