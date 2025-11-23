אליעזר סברדלוב הוא איש עסקים חרדי המשתייך למגזר הליטאי ומתגורר בשכונת קריית ספר בעיר מודיעין עילית. סברדלוב פעיל בתחום העסקי והקהילתי, ומוכר בקרב הציבור החרדי בישראל כדמות משפיעה בתחומי עיסוק שונים.

מודיעין עילית, בה מתגורר סברדלוב, היא עיר חרדית המונה כ-80,000 תושבים והיא אחת הערים החרדיות הגדולות בישראל. שכונת קריית ספר, שבה הוא מתגורר, היא הליבה ההיסטורית של העיר ומהווה מרכז חשוב לציבור החרדי הליטאי. העיר ידועה באוכלוסייה הצעירה שלה ובקהילה החרדית המגוונת הכוללת זרמים שונים.

המגזר הליטאי, אליו משתייך סברדלוב, מהווה חלק מרכזי בציבור החרדי בישראל. זרם זה מתאפיין בדגש על לימוד תורה בישיבות, שמירה על מסורת ליטא היהודית, והנהגה רוחנית של גדולי תורה. הציבור הליטאי ידוע במחויבותו לערכים תורניים לצד מעורבות הולכת וגוברת בחיים הכלכליים והציבוריים בישראל.

פעילותו העסקית של סברדלוב משקפת מגמה רחבה יותר במגזר החרדי בישראל, שבה יזמים ואנשי עסקים חרדים תופסים מקום הולך וגדל בכלכלה הישראלית. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר היזמים והעסקים החרדיים בתחומים מגוונים, מטכנולוגיה ועד נדל"ן ומסחר.