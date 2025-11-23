ראובן וולף הוא איש עסקים ישראלי בעל אמצעים המשתייך למגזר החרדי. וולף זכה לתשומת לב ציבורית רחבה בעקבות הקמת קרן עולם התורה, יזמה פילנתרופית משמעותית שנועדה לתמוך בלומדי תורה ובחורי ישיבות. הקרן הוקמה כתגובה ישירה לביטול הקצבאות הממשלתיות לאברכים ובחורי ישיבות, צעד שיצר קושי כלכלי משמעותי עבור אלפי משפחות במגזר החרדי.

קרן עולם התורה שהקים וולף מהווה מודל ייחודי של פילנתרופיה חרדית בישראל. הקרן פועלת למתן תמיכה כלכלית ישירה ללומדי תורה ומשפחותיהם, תוך ניסיון למלא את החלל שנוצר בעקבות הפסקת התמיכה הממשלתיה. היוזמה משקפת את המגמה הגוברת במגזר החרדי לפתח מקורות מימון עצמאיים ולהפחית את התלות בתקציבי הממשלה.

פעילותו של וולף בתחום הפילנתרופיה החרדית מעוררת עניין רב בקרב חוקרי החברה החרדית ומומחי כלכלה. הקמת קרן בהיקף משמעותי על ידי יזם פרטי מהמגזר מעידה על התפתחות מנגנוני תמיכה פנים-מגזריים והתחזקות השכבה העשירה בחברה החרדית. מודל זה של תמיכה פרטית בלימוד תורה מעורר גם שאלות לגבי עתידה של מערכת הכוללים והישיבות בישראל.

היוזמה של וולף מתקבלת בברכה בקרב רבים במגזר החרדי, המוצאים בה פתרון חלקי למצוקה הכלכלית שנוצרה. עם זאת, היא גם מעוררת דיון ציבורי רחב יותר על אופן מימון לימוד התורה בישראל, על היחסים בין המדינה למגזר החרדי, ועל האיזון בין תמיכה ממשלתית לבין אחריות קהילתית פנימית.