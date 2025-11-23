עו"ד אודי ארצי הוא עורך דין בכיר המתמחה בתחום הבוררות והליטיגציה המורכבת. ארצי זכה לתשומת לב ציבורית רחבה בעקבות ייצוגו את ישיבת פוניבז' במשפט הבוררות המפורסם שהתנהל מול מסורת התורה בראשות הגר"ש מרקוביץ'. במסגרת הייצוג, פעל ארצי לצד עו"ד רן פלדמן והוביל את הטיעונים המשפטיים מול הבורר השופט בדימוס דוד חשין.

הסכסוך בישיבת פוניבז' נחשב לאחד המקרים המורכבים והמשמעותיים ביותר בתחום הבוררות במגזר החרדי בישראל. עו"ד ארצי הצליח להוביל את הייצוג לניצחון מוחץ עבור מרשתו, תוך הצגת טיעונים משפטיים מקצועיים ומעמיקים בפני הבורר. המקרה משקף את המומחיות של ארצי בניהול הליכי בוררות מורכבים ויכולתו להתמודד עם סוגיות משפטיות רגישות.

עבודתו של עו"ד ארצי בתיק זה הדגימה את חשיבות הייצוג המשפטי המקצועי בהליכי בוררות, במיוחד כאשר מדובר בסכסוכים מוסדיים בעלי השלכות ציבוריות רחבות. הניצחון שהשיג עבור ישיבת פוניבז' נחשב למשמעותי הן מבחינה משפטית והן מבחינה מוסדית, ומבסס את מעמדו כאחד מעורכי הדין המובילים בתחום הבוררות בישראל.

התמחותו של ארצי בתחום הבוררות והליטיגציה המורכבת הופכת אותו לכתובת מבוקשת עבור לקוחות המחפשים ייצוג משפטי ברמה גבוהה במקרים מורכבים. הניסיון שצבר בטיפול בסכסוכים מוסדיים ויכולתו לנהל הליכים משפטיים מורכבים מעידים על מקצועיותו ומומחיותו בתחום.