זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': סמינר מוכר באזור ירושלים שעבר בשנים אחרונות לא מעט משברים ולומדות בו בנות למשפחות מוכרות מהמגזר, ביקש מההורים לשלם עבור הטיול סכום כסף יותר גדול מהסכום המקורי וזאת כדי לממן את המשכורות למורות שלא קיבלו את שכרן זמן רב.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': ואם בענייני סמינרים עסקינן, אז בשבוע אחרון מנהלת בסמינר - גם הוא באזור ירושלים, הודיעה על התפטרות. מדובר בהתפטרות של מנהלת רביעית במוסד בשנים אחרונות. • "תרגיל הצימרים" - הסוף | ומי מנסה להפיל בפח את הציבור הספרדי? • מעייריב איצלה כץ | 19:14 חשיפת 'זופניק': בן של יועץ רפואי מוכר התמוטט באופן פתאומי ואושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק'. • חשיפת 'זופניק': משפחה ירושלמית שכל תכשיטי הכלה מהאירוסין נזרקו בטעות לפח האשפה, פנתה בבהילות אל ח"כ אורי מקלב, שהקפיץ את חבר מועצת העיר ישראל קלרמן, ולאחר שעות של חיפושים התכשיטים היקרים נמצאו בפח טמון ליד האולם. • באישון לילה בבני ברק ראינו שיחה ערה של חיים אילוז העורך הראשי 'כיכר השבת' ושלומי פולק מנכ"ל החברה הכלכלית בבני ברק.

רגע אחרי הריאיון הסוער באולפני 'כיכר' תפסנו את המגיש ישי כהן בסוד שיח מחויך עם שר החינוך יואב קיש.

'זופניק' שהצליח לחדור לתוככי עזה תפס את פרשן הבית ישי כהן בעיצומו של תדרוך ביטחוני מקציני צה"ל בלב קן צרעות המחבלים בשג'אעיה.

בסיומו של הסיור, על האמר הצבאי כשהם מאובקים בעפר חורבנה של עזה, תפסנו את ישי כהן ומפקד גל״צ לשעבר דני זקן כשהם מחויכים מתמיד.

את המגיש יוסי עבדו מ'כיכר השבת' ראינו מגיע לברכה והתייעצות אצל המקובל הגאון רבי יעקב עדס בירושלים.

זוכרים את חידת האיש והסופגניה מהשבוע שעבר? אז עכשיו אפשר לפרסם שמאחורי המסכה עמד מי אם לא יוסי עבדו שלנו. כל מי שענה נכון בתגובות מוזמן להתפנק בסופגניה על חשבונו.

אחרי הריאיון עם הלוחם הישראלי אהבת השם גורדון, ריאיון שכולו קידוש השם, ראינו את המראיין יוסי עבדו, בסלפי של אמונה.

מחוץ לאולפן תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי מנסה את כוחו מול אהבת השם גורדון. 'זופניק' הצליח להציל את יוסי ברגע האחרון.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בשיחה ערה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בכנס של משטרת ישראל ומשרד התחבורה לאכיפה מוגברת בכבישי ישראל.

( צילום: מיכל אלבלק )

לאחר מכן ראינו את אריה דורון דובר המשטרה ואריאל אלחרר יועצו של השר איתמר בן גביר, מתאמים את הודעת הדוברות על הכנס החשוב.

( צילום: איציק אוחנה )

פגישה מסקרנת במיוחד נערכה השבוע בין מפקד מרחב דן במשטרה ניצב משנה אלעד קליין למנכ"ל החברה הכלכלית בני ברק שלומי פולק. קליין שכבר הוכיח שליטה בכל הפרטים במגזר החרדי, מפוניבז' ועד ההפגנות נגד הח"כים החרדים, ישב עם פולק על מפת האיומים ומכלול האירועים במגזר.

ברחובות העיר בני ברק תפסנו את הפרשן החרדי ישראל כהן ובנו ארי תופסים טרמפ עם לא אחר מטופז לוק, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהמשך השבוע כבר תפסנו את ישראל כהן נוהג ברכב במסגרת ההכנות לחתונה הגדולה של הבת שתחי'.

היועץ האסטרטגי אליהו ארנד חגג השבוע בר מצווה לבנו יעקב משה באולמי 'וגשל' בבני ברק, בהשתתפות: רבנים, ראשי ישיבות, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי עסקים - בכניסה לאולם ראה 'זופניק' את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' מציג לגאון הרב יהודה בארי - 'הינוקא', את איש התקשורת חיים אילוז העורך הראשי של 'כיכר השבת': "תמשיכו להפיץ תורה ולעשות קידוש השם בתקשורת".

( צילום: לוי נוישטט )

בשולחן הכבוד ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה ואיש העסקים מאור מלול, בסוד שיח עם עזרא כהן שגריר פנמה בישראל.

בשיאה של השמחה ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני באיחולי מזל טוב לבביים לאבי החתן אליהו ארנד.

בשולי האולם ראינו את ניצב משנה אבישי מועלם שהיה מפקד ימ"ר ש"י, בשיחה עם הכתב הפוליטי מיכאל שמש מ'כאן 11'.

במסגרת שיטוטיו בכנסת תפס 'זופניק' את איש התקשורת והניו מדיה בני רוזנטל יחד עם עיתונאי 'משפחה' שלומי גיל, בדרך לאייטם הבא שיעורר סערה.

את יצו פלדמן מקורבו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ויועצו של ח"כ ישראל אייכלר תפסנו כשהוא מציץ אל ישיבת הסיעה של 'יהדות התורה'.

והנה ארי קלמן הכתב לענייני חרדים של 'i24news' במסדרונות הכנסת בדרך לצוד את הסקופ הבא.

את שלום שטיין הפוליטי של 'קול חי' ראינו עוקב בלהט אחר הדיונים על חוק הגיוס, הגם שנדמה שהוא מחייך בגלל התרחשויות אחרות.

מומחה הכשרות הרב רפאל מנת רב חברת 'אסם', בקריאת הכתובה בחתונת נכדתו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך ראב"ד 'העדה החרדית', עם נכדו של הדיין הגאון הרב ישראל ויזל מרבני שכונת 'איילת השחר' שבצפון בני ברק, באולמי 'קדמא' ב'נווה אילן'.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בסידור חופה וקידושין בחתונה היוקרתית לבנו של הנגיד גרשון חיטמן, ב'בנייני האומה' בירושלים.

האדמו"ר מסקווירא נצפה בוחן מנורה של הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק זי"ע.

האדמו"ר מאמשינוב ב"פ השבוע בחלוקת כוס של ברכה מתוך הכוס המיוחס ל'בת עין'. נראה לידו יד ימינו הרב משה מייער בן הרה''ג ר' יוסף מייער ר"י 'מאור התורה'.

הרב נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא טבריה, המוכר בחצרות החסידיות שמורגל לכך שעוצרים אותו באמצע הרחוב לשאול שאלות מקיפות בהלכה ובחסידות, לא התכונן לשאלה שנשאלה על ידי הצלם דודי קפלר - "האם נתניהו זכאי לחנינה?". הרב מנדלוביץ המוכר בהשקפותיו הקיצוניות נגד הציונים, המשיך בדרכו תוך שהוא מניף את ידו הקדושה אל על בתנועת ביטול.

האדמו"ר מפאפא נצפה ברחובות פלורידה שם שוהה למנוחה, כשהוא מלווה בגבאי אחד בדרכו לתפילה.

האדמו"ר מאלכסנדר נצפה ביציאה מבידוק המכס בשדה התעופה היתרו בלונדון, לשם הגיע לטובת מגביות עבור בניית בית מדרשו.

ואילו האדמו"ר מויז'ניץ וויאלמסבורג נצפה בכלל ברחובות וויאלמסבורג, ללא משמשים בקודש, אלא עם חסיד סאטמר שהצטרף להליכה.

זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה אירס את נכדו יצחק כהן מישיבת 'תפרח', בן לחתנו הרב מידד כהן, עם נכדתו של הגאון רבי לוי פנחסי ראש ישיבת 'אור אברהם', בת לחתנו הרב אליהו אסולין רב בית הכנסת 'חסדי עובדיה' בשכונת קריית הרצוג בבני ברק.

( צילום: עובדיה כלימי )

המקובל הגאון רבי יעקב עדס בלחיצת יד חמה עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שהגיע למסור שיחת חיזוק בישיבת 'מאור התורה' שבראשות הגאון רבי אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

( צילום: אלי מזרחי )

האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא בחיבוק חם עם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא והמשפיע הגאון הרב מנחם ביטון, בהילולת רבי דוד אבוחצירא זצ"ל 'עטרת ראשנו', בביתו של היועץ האסטרטגי גואל ועקנין.

( צילום והפקה: ליאור מיכאל )

הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר', בסוד שיח תורני עם הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב', בשמחת האירוסין למקורבו הבחור יאיר שטרית.

( צילום: א.א. )

הגאון רבי שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת 'אור ישראל', בסוד שיח תורני בחתונת בנו של הרב שלמה חי ברסקה המנהל הרוחני של ישיבת 'פורת יוסף', באולמי 'בית ישראל' בירושלים.

הגה"צ אב"ד אבני צדק דסאטמר, חתנו של האדמו"ר המהר"א מסאטמר, נצפה בשמחת נישואי נכדת דודו האדמו"ר המהרי"י מסאטמר.

את המלצר בשמחת בית סאטמאר השבוע ראינו מחייך מאוזן לאוזן.

ניצוני שלום בסאטמר? הגה"צ רבי בעריש מייזליש, אב"ד סאטמר מהר"א בב"פ, נצפה בשמחת השבע ברכות לנכדת גיסו האדמו"ר המהרי"י מסאטמר.

הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר בנו של האדמו"ר מגור, במפגש עם האדמו"ר מסאטמר רגע לפני שטס חזרה לארצות הברית, לפגישה התלוו שלמה קופולוביץ מעסקני גור ומבכירי בית החולים 'בילינסון' וטוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע'.

הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר בנו של האדמו"ר מגור, בהילולת 'בת עין' שערך העסקן הצעיר פנחס פוזנר ליתומי גור, בביתו של מנכ"ל עיריית בני ברק ישראל אירנשטיין.

( צילום: 'קונטרול הפקות' )

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין ובנו אבד"ק 'אמונת ישראל' בריקוד השבוע בשמחת בית סערדאהעלי - תולדות יהודה סטוטשין.

( צילום: אייזיק י. )

ויש עוד אדמו"ר שניסה לרקוד עם בנו, אך ללא הצלחה...

ואילו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים נצפה השבוע בשמחה רק עם גבאיו על הבמה, 4 כסאות רבנים ריקים, והוא בחר לשת על כסא פלסטיק פשוט.

אהרלה יקטר, מי שתפקידו בדרך כלל אצל רבי מיילך בירדמן לחלק סודה, נצפה השבוע בתפקיד חדש. בהילולת ה'בת עין' הוא רץ על השולחן עם קופסה ואסף מהאנשים את הקויטלעך.

הרה"צ מלעלוב הר יונה התחדש השבוע עם "מרצדס חדשה". בתמונה הוא נצפה יושב בשורה הראשונה ברכב החדש...

בנש"ק הרב בערצי לייפער נצפה בתפילת שחרית כאחד האדם בבית הכנסת הגדול בבני ברק.

האדמו"ר מלעלוב סאסנובצא שהצליח לחדור למעלה החמישה בכינוס גדולי ישראל לאחר שהפעיל את הקשרים עם מי שצריך, נצפה השבוע בשיחה דחופה מחוץ לאולמי 'היכלי מלכות', יודעי דבר מספרים שהוא עמד משם וחזה אחר המהומות במקום.

מי שנצפה יושב כאחד האדם בחתונה בלעלוב ניקלשבורג, היה לא אחר מהזמר המפורסם מוטי שטיינמץ.

הרבי מטריסק נצפה בהתייעצות לילית עם צלם מתחם הסופרים י. פריד, יודעי דבר מספרים שהרבי התעניין על המגורים בשכונה - הקצאה לא בטוח שיקבל, אבל צלם מובטח שיש כבר במקום.

הרה"ג אהרן אליהו פלדמן נצפה בלימוד עם החברותא משכבר הימים הגה"צ ראש ישיבת טשעבין, בשמחה משפחתית השבוע.

רבי יעקב יוסף יונגרייז אבד"ק טשענגער מעלה עשן ממקטרת הישועות של הרה"ק בעל מנוחת אשר מ'טשענגער זצוק"ל בעת שהותו בציון הקדוש בעצם יומא דהילולא קדישא.

והנה הנגיד ראובן צביאלי נערך להתפנק בהילולת ה'בת עין'.

אדמו"רים ורבנים השתתפו השבוע בשמחת אירוסי הצלם צבי בלום בארה"ב.

חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים', נצפו במפגש תורני בירושלים.

( צילום: 'רון סטודיו' )

בשמחת ברית שנערכה בירושלים, ראינו את הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס בתפקיד המוהל ואת הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי בתפקיד הסנדק.

( צילום: 'רון סטודיו' )

פינת הנוסטלגיה! רב הסלבס מרדכי חסידים עם המשגיח שלו בישיבת 'פורת יוסף', המקובל הגאון הצדיק רבי משה חיים אריה זצ"ל שנפטר השבוע בגיל 80.

איש העסקים יעקב ביבלה הבעלים של 'ספרי אור החיים' נצפה כשהוא פותח בחיוך את יריד החסידות השנתי ב'בנייני האומה' בירושלים.

אחרי ההצלחה של היועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים בבחירות לועידת 'הליכוד', ביום רביעי השבוע נערכה מסיבת ניצחון בביתו של רוזנבוים בביתר עילית, בהשתתפות: שרת התחבורה מירי רגב, שר החקלאות אבי דיכטר, שר התרבות מיקי זוהר וח"כ בועז ביסמוט, לצד ראשי 'הליכוד' בערים החרדיות אלישיב רבין מבני ברק, קובי גבריאל מאלעד, יואלי בוקשפן מגבעת זאב ומשה שטרית מבית שמש.

פריידא כהן, רעייתו של הצלם וכוכב הרשת שלומי כהן, הפתיעה אותו ב-29 מתנות יוקרתיות לרגל יום הולדתו ה־29.

אמן החושים מני הולנדר עבר בסוף השבוע טסט על אופנוע. "קניתי אופנוע חדש, נמאס לי מהפקקים", הוא הסביר.

בני משפחתו של כוכב הרשת שוקי סלומון חגגו לו יום הולדת 45 בהפתעה: "שמחה מהולה בעצב בעקבות פטירת האבא ישראל ז"ל".

טוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע' ויועץ התקשורת קובי איזק, נצפו נושאים דברי תורה באירוע של חסידות קרלין, באולמי 'שמיים פתוחים' בלוד. 'זופניק' הרגיש בשיעור כללי בישיבה.

יועץ התקשורת גואל ועקנין, בברכה והתייעצות עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית, לאחר אירוע פרטי בנתיבות.

שדרן הרדיו רפי אוחנה מ'קול ברמה', חיתן את בתו איילה עם הבחור אביאל לוי, באירוע יוקרתי בקיסריה.

( צילום: רפאל זביחי )

אחרי חופשה ארוכה בתאילנד, כוכב הרשת מלך זילברשלג חזר השבוע לישראל, להתקבל בחיבוקים על-ידי הוריו.

( צילום: moishy_fliegman )

המפיקים דודי עזריאלי ויונתן בן טוב עם המפיק חיים אילוז מארצות הברית, שהגיע לביקור בזק בישראל. 'זופניק' מברך על אחוות המפיקים.

איש התקשורת מני גירא-שורץ נצפה מתקלט בחתונה בנס ציונה תחת גשם זלעפות.

הזמר יואלי קלין נצפה השבוע בין הקהל באירוע בב"ב כשהוא מאזין בקשב רב ליענקי דסקל.

המוזיקאי בני לאופר בריקוד עם שטריימל לראשו, בחתונת המפיק שלוימי בוקשפן.

לאחר מכן ראינו את המוזיקאי מאיר אדלר, מאחל מזל טוב לחתן שלוימי בוקשפן באמצעות שיחת וידאו, ממקום שהותו בחו"ל.

הזמר יהודה מנהיים מתברך מהאדמו"ר מסדיגורה ירושלים שערך שבע ברכות לבתו.

חבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס, כובד בקביעת מזוזה בבית החדש של נכדו הזמר יודי ביאלוסטוצקי בלייקווד שבארצות הברית.

את החזן צבי גרינהיים ושורד השבי שגב כלפון, ראינו בתפילת שחרית בטיסה חזור מארצות הברית לישראל.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני סייר בעיר טבריה במסגרת ביקורו בעיר לרגל טקס חנוכת הבית וקביעת מזוזות בבית הספר 'נוף כנרת'. גפני נצפה מהנוף הטברייני לצדו של ראש העיר יוסי נבעה, והמשנה לר"ע ונציג דגל התורה בעיר דוד אוחנה. בהמשך הוא נצפה מגיע לטקס עם בנו אליהו גפני והרב מרדכי קרליץ.

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב נפגש השבוע במשכן הכנסת עם סגנית השגריר הגרמני.

בהמשך תפסנו את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב בשיחה עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

ח"כ משה ארבל מש"ס בברכה והתייעצות עם הגאון הרב יצחק אבוחצירא מרבני רמלה, בחתונת בת הנגיד גבי לוי באולמי 'ויה' בנס ציונה.

( צילום: מ.א. )

ח"כ מיכאל מלכיאלי נצפה משמש כחזן במנחה בבית הכנסת של משכן הכנסת.

לקראת החזרה לממשלה בשבועות הקרובים, 'זופניק' תיעד במסדרונות הכנסת את ח"כ יואב בן צור מלווה ביועצו משה כלפון בכניסה לישיבת סיעת ש"ס.

את שר החוץ גדעון סער ראינו מגיע השבוע לבני ברק, לאחל מזל טוב בבר מצווה לבנו של מקורבו בני ספרא, שצפוי להתמנות לתפקיד בכיר בהסתדרות הציונית, כשהוא מלווה במקורבו מוטי בורנשטיין.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתברך מהסנדק בברית לנכדו של ניצב משה פינצ'י מפקד מחוז ש"י במשטרה.

( צילום: פוש )

לאחר מכן בסעודת המצווה ראינו את הסבא משה פינצ'י, מתברך מהגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

( צילום: איציק אוחנה )

ולסיום ראינו את מיכאל בן אבו יד ימינו של הגאון הרב שלום ארוש, בשיחה ערה עם מוטי גמיש מנכ"ל משרד הכלכלה, מהצד נראה מושיקו מוסקוביץ מנכ"ל 'נחמה והצלה לישראל'.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מאחל מזל טוב לישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', שאירס את בתו עם בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג.

( צילום: ידידיה אפשטיין )

מחוץ לאירוע ראינו את איש העסקים צביקה פישבך חבר מרכז 'הליכוד' בבני ברק, מספר לרב חיים הורביץ רב שכונת 'צהלה' בתל אביב, על הניצחון בבחירות בעיר התורה והחסידות.

שלומי גזית ויוני אוחנה יועצי ח"כ יעקב מרגי ורב הסלבס מרדכי חסידים, בסוד שיח פוליטי עם ח"כ מיכאל ביטון במשכן הכנסת.

( צילום: אלחנן קוטלר )

אופיר אקוניס הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, שהגיע לארץ עם משלחת עיתונאים מארצות הברית, מניח תפילין ומתפלל לזכרם של נרצחי מלחמת 'חרבות ברזל' במתחם 'הנובה' בדרום.

בהמשך השבוע תפסנו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כשהוא מסתפר אצל הספר רפי פנחסוב בשכונת 'רמת אשכול' בירושלים.

( צילום: גבריאל פנחסוב )

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן ומנכ"ל משרד הרווחה ינון אהרוני, מייצגים את המגזר בכנס ראשי רשויות הערביות בכפר קרע בנושא אנרגיה מתחדשת.

( צילום: אברהם רוזיליו )

בהמשך השבוע ראינו את מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן מודד חליפה חדשה בתפירה אישית אצל מעצב האופנה ישראל קויפמן.

( צילום: אברהם רוזיליו )

את שחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בועז יוסף, המשמש גם כמפקד כיתת הכוננות בשכונת הר נוף בירושלים, ראינו במטווח במחנה עופר.

משה רווח חבר מועצת העיר רמת גן ויו"ר סניף 'הליכוד' בעיר, שנבחר שוב ב-70% לראשות הסניף, בברכה והתייעצות אצל הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה': "בזכות שאתה נלחם על שמירת השבת, ניצחת בבחירות".

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במקסיקו, בשיעור תורה בביתו של הרב אליהו אלחרר.

האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו כותב חידושי תורה בדרכו למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארגנטינה.

( צילום: ליאור מרציאנו )

הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, בסוד שיח עם חברי מועצת הרבנות הראשית הגאון הרב יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב' והגאון הרב אליעזר יעקב ברוד רב היישוב 'כרמי יוסף', באירוע של חסידות חב"ד.

הגאון הרב יורם סרי אב בית הדין לענייני ממונות במודיעין עלית משתתף בהילולת ה'בת עין' בבית הכנסת יעב’’ץ בצפת, כשהוא מלווה במשה יפת חבר מועצת העיר מודיעין עילית ומנהל רשת בתי ההוראה 'המאורות'.

שמעון אקסל ואחניש שגריר ארגנטינה בישראל ואייל סלע שגריר ישראל בארגנטינה, עם שליחי חב"ד בארגנטינה הרב צבי גרינבלאט וחתנו הרב חיים אוירכמן, בכניסה לפגישה אצל הנשיא חאבייר מיליי.

איש האבטחה החרדי אביגדור דרקסלר, מלווה ומאבטח את דייוויד פרידמן לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, בכניסה לועידת 'ישראל היום' בניו יורק.

היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם', בשיחה ערה עם רון לאודר נשיא הקונגרס היהודי העולמי, המיליארדרית ד"ר מרים אדלסון ו'גיבור ישראל' אביגדור קהלני, באירוע פרטי בניו יורק.

את חיים אליעזר פונפדר המכונה 'איש הנרגילות' ראינו מתברך מהאדמו"ר ממז'יבוז', באירוע פרטי.

איש העסקים אבי הדר נצפה מוסר שיעור 'אור החיים', לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת 'אלכסנדר' בבני ברק.

את היועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה', ראינו בהתייעצות רפואית עם פרופסור פיליפ לוין מנהל טיפול נמרץ כללי בבית החולים 'שערי צדק'.

את רב פקד ראובן כמיל רב משטרת דרום, ראינו במפגש עם שייח'ים בדרום, לרגל מיזם חדש של קירוב לבבות ואחדות.

שי גראוכר קיבל אות 'מגן החסד' באירוע של בית החולים 'לניאדו' באולמי 'אווניו'. בין הנימוקים: "עשיית חסד מסביב לשעון למען פצועי צה"ל, שורדי השבי ומשפחות שכולות - אתה מקור השראה לחברה הישראלית".

( צילום: צביקה גרין | הפקה: גדי ויטמן )

בהמשך השבוע ראינו את שי גראוכר בברכה והתייעצות עם האדמו"ר מטאהש בקנדה.

היזם אריאל משה מנתיבות בברכה והתייעצות אצל הראשונים לציון האחים הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף, לרגל בר המצווה לבנו נתאי נחמן.

( צילום: Momntum )

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו בביקור בגלריה היוקרתית של הציירת הובי אלישע ע"ה בירושלים.

הרב אורן לוי, הזמרים יאיר אלייצור וישראל הס, המפיק אבי גואטה ואביאל הלוי, בשיעור תורה פרטי של הגאון רבי ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ', בביתו של נגיד חרדי.

חברי 'הפרויקט של רביבו' שטסו לסבב הופעות בארצות הברית, בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד: "פעם ראשונה בחיים, זכות גדולה מאוד".

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: