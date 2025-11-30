משרד האנרגיה והתשתיות מעדכן, כמדי חודש, כי מחירי הדלק צפויים לעלות הלילה (בין ראשון לשני - בחצות) ב-4 אגורות. בחודש נובמבר חלה ירידה של 16 אגורות במחיר ליטר דלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.11 ש"ח לליטר, עלייה של 4 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

על פי משרד האנרגיה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.03 ש"ח לליטר, עלייה של 3 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסרה: "מחיר הבנזין בתחנה יתייקר החודש ב־4 אגורות לליטר ויעמוד על 7.11 אגורות לליטר בשירות עצמי, עלייה של כ־0.56% לעומת החודש הקודם. מתוך זה, עלייה של 3 אגורות (כ־0.42%) נובעות מהעלייה במחיר הבינלאומי של הדלק, ועוד עלייה אגורה אחת (כ־0.14%) נובעת מהתחזקות שער הדולר".

יצוין, כי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם בכל סוף חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

בהתאם לצו, מחיר הבנזין בתחנה מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון (להלן – המחיר הבינלאומי) בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף. התרגום לש"ח מתבצע לפי שער החליפין היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש.