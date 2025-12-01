למה שיגור הטיל הברזילאי משנה את כללי המשחק

חיל האוויר של ברזיל השלים בהצלחה ניסוי מבצעי מכריע בסוף השבוע, המהווה אבן דרך בתוכנית ההצטיידות שלו. מטוס הקרב החדש, הגריפן F-39E מתוצרת תאגיד SAAB השוודי, שיגר לראשונה טיל אוויר-אוויר מסוג מטאור.

השיגור ההיסטורי של הטיל ארוך הטווח, המיועד לקרבות מעבר לטווח הראייה, בוצע מעל בסיס חיל האוויר נטאל. מטרת הניסוי הייתה לבחון את ביצועי הטיל מול מטרות אוויר מהירות במסגרת תנאי סביבה מבצעית מורכבת.

לפי דיווחים שהתפרסמו באתר World Defense News - חיל האוויר הברזילי מצוי כעת בעיצומו של שלב קריטי של ניסויים והתאמות, המוקדש לשילובם המלא של מטוסי הגריפן החדשים במערך המבצעי שלו. טיסת הניסוי כללה בדיקות בגובה רב ובמהירויות תמרון גבוהות במיוחד, במטרה לוודא תאימות אופטימלית בין הטיל המתקדם למטוס הקרב.

טכנולוגיה עלית: שינוי מאזן הכוחות

להתאמות בין מטוס הקרב לטיליו יש חשיבות עליונה להצלחה מבצעית. לכן, משימת ביצוע הניסויים הראשונים הוטלה על טייסי ניסוי וצוותים טכניים בעלי הניסיון הרב ביותר. צוותים אלה זכו לתגבור של מומחים שהגיעו במיוחד מתאגיד סאאב בשוודיה, במטרה להבטיח כי מערכת הנשק תפעל באופן מושלם.

טיל המטאור, המיוצר על ידי תאגיד MBDA, נחשב לאחד מטילי האוויר-אוויר ארוכי הטווח המתקדמים ביותר בעולם. הוא מונחה מרחוק, מסוגל לשנות מהירות תוך כדי תנועה ולטוס במהירות של עד ארבעה מאך. הטיל מכיל ערוץ תקשורת דו-כיווני מתקדם המאפשר עדכונים שוטפים ודיוק מרבי, מה שהופך אותו לאיום משמעותי בכל זירת קרב אווירית.

ברזיל הצטרפה למועדון מצומצם של מדינות (ביניהן מצרים וקטאר) שברשותן טילים אלה, כאשר היא רכשה כמאה טילים בשווי כולל של כמאתיים מיליון יורו. מהלך זה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות חיל האוויר הברזילאי ובמאזן הכוחות האזורי.