אחרי ההפסד בבחירות למרכז הליכוד: זו ההתחייבות של דיל לתלמידי 'מאור התלמוד' • מעייריב

טיוטת חוק הגיוס הופצה - אלו הנקודות החשובות לבחורי הישיבות | ראש השנה לחסידות יצויין באילת - סיקור נרחב מההיערכות המאסיבית | אחרי שנים של ספק כהונה: הגר"י זילברשטיין פסק - הגברים יעלו לדוכן | הדיל של מתן עם עולם התורה: סיקור נרחב מביקור ראש העיר בהיכל הישיבה | מאבק בצמרת הממשלה ישפיע על כולנו: האם מחירי התחב"צ יתייקרו? (מעייריב)

יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, הציג היום (חמישי) את נוסח טיוטת חוק הגיוס החדש. בכתבת הווידאו שלפניכם מובא סיכום החלקים הרלוונטיים והמשמעותיים שעולים מהטיוטה שפורסמה - היכן החרדים הצליחו והיכן הם נכנענו לתכתיבים.

אוטובוסים לאילת

בחסידות ויז'ניץ-מרכז נערכים כבר בימים אלו לקראת ציון ראש השנה לחסידות בי"ב שבט, התאריך שמצויין בחסידות מידי שנה. האירועים הפעם צפויים להתקיים באילת וישתתפו בהם כלל החסידים מהארץ ומחו"ל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

כה תברכו

אחרי שנים ארוכות, בהם משפחת כהונה מבני התורה נמנעו מלעלות לדוכן בשל ספק הלכתי, היום פסק חבר המועצת הגר"י זילברשטיין כי על בני המשפחה לעלות לדוכן ועל הציבור לנהוג בהם דין כהונה מוחלטת. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הדיל של מתן

תלמידי ישיבת מאור התלמוד ברחובות הופתעו לראות בהיכל בית המדרש את ראש העיר האהוב מתן דיל מלווה את ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגרא"י קוק. ראש העיר שנדהם מהשטייגען, התחייב להמשיך לפעול למען קול התורה יישמע בעוז ובגאון בבירת המדע של ישראל.

עימות על מחירי התחב"צ

שרת התחבורה מירי רגב נערכת לעימות מתמשך מול שר האוצר בניסיון לבלום את התייקרות מחירי הנסיעה בתחבורה התיבורית - התייקרות שאם לא יתרחש שינוי דרמטי, ייכנס לתוקפו כבר בתחילת ינואר בעוד מעט יותר מחודש. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

1
הכנסתם שני אייטמים שקשורים קצת אחד לשני, חסידות ויזניץ אוסרת על החסידים לנסוע ברכבים פרטיים, ואייטם שמחירי התחב"צ עולים. והקשר הוא שמשרד התחבורה צריך לאסור על כולם את הנסיעה לאילת לבד, כי זו דרך די מסוכנת, וכבר קרו שם הרבה תאונות קטלניות אז עכשיו הם באים להעלות מחירים? טיפשות
יוני ד.

