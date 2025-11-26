כיכר השבת
סמוטריץ' פותח מבערים על גפני: "למה לא לאפשר למשפחה חרדית טוסט עם גבנ"צ?"

"פתאום גפני הוא מגן הרפתות? זה מה שגדולי ישראל שלחו אותו לעשות בכנסת?", שר האוצר סמוטריץ' שמוביל את רפורמת החלב, תוקף את גפני שמוביל את ההתנגדות החרדית לרפורמה | צפו בפרומו מתוך הריאיון המלא שיעלה הערב כאן ב'כיכר השבת' (חדשות, פוליטי)

צפו בדברים של סמוטריץ' נגד גפני

במסגרת ריאיון של שר האוצר ל'כיכר השבת', שיתפרסם במלואו הערב, הוא יצא למתקפה חריפה נגד יו"ר דגל התורה , שהוביל את ההתנגדות לרפורמת החלב של סמוטריץ'.

במהלך הריאיון שכאמור יתפרסם הערב ב'כיכר השבת', נשאל סמוטריץ' על רפורמת החלב שהוא מוביל בימים אלו, רפורמה שלדבריו תוזיל לירידה משמעותית במחירי החלב בישראל, רפורמה אליה מתנגד ח"כ גפני.

סמוטריץ' עולה להתקפה על יו"ר 'דגל התורה': "למה שמשפחה חרדית נורמלית לא תוכל לתת לילדים טוסט עם גבינה צהובה? אני לא מבין את גפני, אתה מייצג את אחד הציבורים הכי עניים במדינת ישראל, ציבור שאוסף שקל שקל כדי להחזיק ראש מעל המים, איך אתה יכו להרשות לעצמך? אתה מטיל מס גפני אם אתה מתגד לזה. לא נראה לי אמין שמה שזה מה שמעניין אותו..

"פתאום גפני הוא מגן הרפתות? זה מה שגדולי ישראל שלחו אותו לעשות בכנסת? נשמע לי קצת מוזר, צריך בלדוק מה האינטרסים שלו. אני חושב שאתם כציבור חרדי לא יכולים לתת לנציגות הפוליטית שלכם לפגוע במאמצים שלי להוזיל לכם ולי ולעם ישראל כולו את יוקר המחיה".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מיהר להגיב על הטענות של סמוטריץ': "מהניסיון שלי לאורך השנים - הרפורמות האלו בסופו של דבר לא הורידו מחירים ופגעו בחקלאים הישראלים. ולכן, כל עוד ששר האוצר עושה דברים על דעת עצמו, מבלי לשתף את כל אלו שהוא כביכול דואג להם - אתנגד לזה".

עוד אמר ח"כ גפני: "והאמת היא, שאני מאד שמח שבצלאל סמוטריץ' הודיע שהוא דואג לציבור החרדי, אעביר לו רשימה שהוא מפלה אותם לרעה, אולי הוא יוכל לסייע".

כן (84%)

לא (16%)

כמו שימין איתנגד לרפורמה בפירות וירקות בעבר
מממ
9
אני חרדי . ואני אומר שסמוטריץ צודק !! גפני גם טירפד את מס דירה שלישית . גפני איננו שליח ציבור ראוי . הוא לא פועל לפי אינטרסים של הציבור ששלח אותו .
שמש
גפני לא מייצג את הציבור החרדי
11111
8
גפני צודק. הציבור צריך להילחם נגד היבוא המחירים לא ירדו אלא ההיפך המוצרים יתייקרו
גם אני מתנגד
לך לחניות רמילוי ואושר עד ותוכל לקנות 400 גרם גבינה צהובה מיבוא ב15 שח !! זה חצי ממחיר מוצר זהה . אז אל תבלבל את המוח .
שמש
השאלה היא עם איזה הכשר
ג'פרי
7
הבעיה ששר אוצר שלא יודע אנגלית רוצה להעביר רפורמה נגד כל בעלי המקצוע שעוסקים בתחום...למי להאמין?
ארי
נגד בעלי המקצוע של כלכלה או נגד הרפתנים שעוסקים בתחום?
תבדוק את הנתון
נגד כל בעלי המקצוע? זה חלק משטיפת המוח שהתקשורת במימון המונופולים עושה
יוסי
6
זה הפגע בהכנסות להכשרים כמו בד"ץ לכן הוא מתנגד
הכשר
5
גבינה צהובה מיבוא ברמה נמוכה מאוד בעיות כשרות נוראיות
לא ליבוא
זה ייצר תחרות ויוריד את המחיר גם לגבינות של בד״ץ
תתקדם עוד צעד
4
פתאום או דואג לציבור החרדי ואברכים פיתאום על תאבוד עלינו סמוטריץ אתה רוצה קולות מי החרדים על תבלבל לנו את השכל
יוסף חיים נעים
3
אני לא סומך על סמוטריץ כולם לא מסכימים על החוק הזה
יוסף חיים נעים
2
אני סומך על יצחק גולדקנופף. הוא מבין במאכלי גבינה....
אברך
1
כבר אין לנו מייצגים בכנסת. הם מייצגים את כסאם ואת משפחותיהם. אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים
אבי

