במסגרת ריאיון של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ל'כיכר השבת', שיתפרסם במלואו הערב, הוא יצא למתקפה חריפה נגד יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שהוביל את ההתנגדות לרפורמת החלב של סמוטריץ'.

במהלך הריאיון שכאמור יתפרסם הערב ב'כיכר השבת', נשאל סמוטריץ' על רפורמת החלב שהוא מוביל בימים אלו, רפורמה שלדבריו תוזיל לירידה משמעותית במחירי החלב בישראל, רפורמה אליה מתנגד ח"כ גפני.

סמוטריץ' עולה להתקפה על יו"ר 'דגל התורה': "למה שמשפחה חרדית נורמלית לא תוכל לתת לילדים טוסט עם גבינה צהובה? אני לא מבין את גפני, אתה מייצג את אחד הציבורים הכי עניים במדינת ישראל, ציבור שאוסף שקל שקל כדי להחזיק ראש מעל המים, איך אתה יכו להרשות לעצמך? אתה מטיל מס גפני אם אתה מתגד לזה. לא נראה לי אמין שמה שזה מה שמעניין אותו..

"פתאום גפני הוא מגן הרפתות? זה מה שגדולי ישראל שלחו אותו לעשות בכנסת? נשמע לי קצת מוזר, צריך בלדוק מה האינטרסים שלו. אני חושב שאתם כציבור חרדי לא יכולים לתת לנציגות הפוליטית שלכם לפגוע במאמצים שלי להוזיל לכם ולי ולעם ישראל כולו את יוקר המחיה".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מיהר להגיב על הטענות של סמוטריץ': "מהניסיון שלי לאורך השנים - הרפורמות האלו בסופו של דבר לא הורידו מחירים ופגעו בחקלאים הישראלים. ולכן, כל עוד ששר האוצר עושה דברים על דעת עצמו, מבלי לשתף את כל אלו שהוא כביכול דואג להם - אתנגד לזה".

עוד אמר ח"כ גפני: "והאמת היא, שאני מאד שמח שבצלאל סמוטריץ' הודיע שהוא דואג לציבור החרדי, אעביר לו רשימה שהוא מפלה אותם לרעה, אולי הוא יוכל לסייע".