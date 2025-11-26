תלמיד ישיבה הלומד בעיר בית שמש, נעצר לפני זמן קצר (רביעי) על ידי רשויות הצבא ונלקח למעצר.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מדובר הפעם בבחור ישיבה אשכנזי, ששמו הוא יוסף חיים פ.

הבחור לומד בישיבת 'דרך אמונה' בבית שמש - בראשותו של הגאון רבי יעקב פרידמן, והוא נעצר בתחנת המשטרה.

הבחור, הגיע למשטרה למחלק התנועה, בשל דרישה שהציבה המשטרה שיבוא לחקירה, לאחר שהתברר כי הוא עריק שלא מתייצב ללשכות הגיוס, הוסגר לשלטונות הצבא ונעצר על ידם.

כזכור וכפי שדווח, הלילה היה ניסיון מעצר תלמיד ישיבה (מבני עדות המזרח) מישיבת רבינו חיים עוזר, בביתו, ניסיון המעצר נכשל, בשל כך שהמונים התאספו במקום ומחו נגד פעולות השלטונות לעצור ולגייס תלמידי ישיבות.

במהלך המחאה התהפכה ניידת. נעצרו 3 תלמידי ישיבות. 1 מהפלג, השאר מישיבות המשתייכות למיינסטרים.