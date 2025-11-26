כיכר השבת
אחרי הדרמה הלילית

בחור ישיבה מבית שמש נעצר על ידי הצבא בעוון עריקות | צפי למהומות?

במהלך הלילה האחרון, המשטרה הצבאית נכשלה ולא הצליחה לעצור בחור ישיבה מישיבת חיים עוזר, לפני זמן קצר, נעצר תלמיד ישיבה אשכנזי הלומד בישיבה בבית שמש (חדשות חרדים)

הפגנת הפלג (צילום: מהרשתות החברתיות)

תלמיד ישיבה הלומד בעיר בית שמש, נעצר לפני זמן קצר (רביעי) על ידי רשויות הצבא ונלקח למעצר.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מדובר הפעם בבחור ישיבה אשכנזי, ששמו הוא יוסף חיים פ.

הבחור לומד בישיבת 'דרך אמונה' בבית שמש - בראשותו של הגאון רבי יעקב פרידמן, והוא נעצר בתחנת המשטרה.

הבחור, הגיע למשטרה למחלק התנועה, בשל דרישה שהציבה המשטרה שיבוא לחקירה, לאחר שהתברר כי הוא עריק שלא מתייצב ללשכות הגיוס, הוסגר לשלטונות הצבא ונעצר על ידם.

כזכור וכפי שדווח, הלילה היה ניסיון מעצר תלמיד ישיבה (מבני עדות המזרח) מישיבת רבינו חיים עוזר, בביתו, ניסיון המעצר נכשל, בשל כך שהמונים התאספו במקום ומחו נגד פעולות השלטונות לעצור ולגייס .

במהלך המחאה התהפכה ניידת. נעצרו 3 תלמידי ישיבות. 1 מהפלג, השאר מישיבות המשתייכות למיינסטרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר