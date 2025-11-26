רב עצר משאית זבל: מבצע הצלה דרמטי בפלורידה

סיפור מדהים על סוף טוב ו"קידוש השם" מגיע מנמל התעופה פורט לודרדייל-הוליווד (FLL) שבדרום פלורידה. מטייל חרדי מניו יורק בשם טובי שוורץ גילה רגעים ספורים לפני טיסתו לנמל התעופה קנדי (JFK) כי הטלית והתפילין שלו נעלמו.

על פי דיווח באתר החרדי האמריקאי Vinnews, החיפושים הממושכים בשדה התעופה לא העלו דבר, ועד מהרה עלה החשש הקשה כי הפריטים הקדושים הושלכו בטעות לפח. בדיקה של מצלמות האבטחה, שבוצעה על ידי משרד השריף המקומי, אישרה את החשד: צוות ניקיון זרק את השקית לפח אשפה – והפסולת כבר הייתה בדרכה לעיבוד.

רב עצר את המשאית

כאן נכנס לפעולה רב שדה התעופה ורב חב"ד של דניה ביץ׳, הרב אלי אקשטיין. הרב אקשטיין התגייס מייד למשימה וניצל את קשריו בשדה כדי להשיג אישור לעצור את משאית הפסולת לפני שהמשיכה ליעדה הסופי.

העצירה אפשרה למתנדבי ארגון "חברים" מדרום פלורידה, יחד עם צוותי נמל התעופה, מחלקת ניהול הפסולת ומשרד השריף – לפתוח במרוץ נגד הזמן בתוך מתחם האשפה העצום. לאחר סינון נרחב של ערימות פסולת, הצליחו המתנדבים לאתר את שקית הטלית, שעות ספורות בלבד לפני שהאשפה הייתה אמורה להתרוקן לחלוטין.

שוורץ, שקיבל בחזרה את הטלית והתפילין, הודה בחום לכל המעורבים ואמר כי פעולתם המהירה והמאמץ המשותף היו "קידוש השם" של ממש.