יהושע ר. בוגר ישיבת 'חברון' בירושלים מגולל את סיפור חייו האישי בדרך לעולם התעסוקה. החל מהקשיים הראשוניים ועד לרגע שהוא נחשף לתוכנית 'מעלות 1' דרכם הוא עשה את הצעדים הראשוניים בעולם המורכב הזה וקיבל ניסיון והכשרה מקצועית • בשל ההצלחה חסרת התקדים בשירות האזרחי יוצאים בימים אלה בתוכנית מעלות2, גם אתם יכולים להיות שם (חרדים)
באולמי פביליון בירושלים נערך אירוע הוקרה למאות המתנדבים החרדים בשירות האזרחי שע"י ארגון חברים • הגיעו להוקיר ולהצדיע: הרב הראשי הרב דוד לאו, דורון תורג'מן ממ"ז ירושלים, מנהלי מערך השירות והארגונים בהם פועלים מתנדבי השירות ומכובדים נוספים • ממ"ז ירושלים דורון תורג'מן שיבח את התרומה המשמעותית של בני השירות החרדים שבזכות לימוד הגמרא מפתחים יכולת חשיבה אנליטית התורמת תרומה משמעותית למשטרת ישראל • סקירה ותיעוד (חרדים)