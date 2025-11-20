אחד הר"מים הכי בכירים בישיבת מסורת התורה שוקל אפשרות של נטישת הישיבה לטובת ישיבה שכבר עומדת בראשותו. מאחר ואותו ר"מ נחשב לפופולארי במיוחד, הוא עשוי לגרור אחריו מאות מתלמידי הישיבה. בתוך כך - ראש ישיבת מסורת התורה הגר"ש מרקוביץ' שוקל כעת את צעדיו - האם הוא יערער? האם הוא ינטוש את בני ברק? כל הפרטים במהדורת מעייריב מרתקת במיוחד.

מאידך גיסא

האדמו"ר מסאטמר ניצל את שהותו בישראל ועלה לביקור מיוחד במעונו של גיסו, האדמו"ר מבעלזא, בקריית בעלזא בירושלים, זאת לאחר תקופה בת 9 שנים בה השניים לא התראו. האדמו"ר מבעלזא קיבל את גיסו בכבוד גדול ובשל הציבור הענק שבא ללוות את הרבי, הפגישה נערכה בעזרת הנשים בבית התפילה של האדמו"ר מבעלזא. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שירה מתפרצת

בשיא השיחה, ובמהלך הדיון בנושאים הבוערים בין האדמו"ר מסאטמר והגרי"מ שכטר, פצח האחרון בלהט בשירת 'עוצו עצה ותופר', כשהאדמו"ר מסאטמר מצטרף תוך שהוא מוחה כפיים ומעודד את השירה בעוז. התיעוד החריג עם כל הפרטים מהפגישה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

שינוי ביש עתיד

ובפינה הפוליטית - לא רגוע במפלגת יש עתיד: אחרי שהשבוע הכריז יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת יאיר לפיד על צירוף כוכב חדש - נועם תיבון, רבים מחברי הכנסת ביש עתיד מריחים את הבחירות ההולכות וקרבות והם מנסים למצוא סידור עבודה אחר. כל הפרטים והספקולציות - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אדמו"ר בישיבת קיבוץ ליטאית

האדמו"ר משומרי אמונים ישבות השבת - ולא בפעם הראשונה, ביישוב בית מאיר שם יתוועד בנועם השטייגען של שבת עם תלמידי ישיבת הקיבוץ המפורסמת בראשות הגאון רבי נוח סוסבסקי.