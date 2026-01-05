יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת מקלב, הודיע לפני זמן קצר (שני) ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי התקבלה החלטה כי מעתה ועד להודעה החדשה חברי המפלגה תומכים בכל החוקים המשפטיים.

בשל ההתנכלויות המשפטיות האחרונות נגד עולם התורה והציבור החרדי, הערב התקבלה החלטה דרמטית בסיעת יהדות התורה שמשנה את פני הקואליציה.

יו"ר הסיעה מקלב, הודיע רשמית ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי המפלגה החליטה להסיר את כל המגבלות וההסתייגויות שהיו לה עד כה בנושאים המשפטיים.

לפי ההחלטה החדשה, יהדות התורה תעניק תמיכה גורפת ומוחלטת לכל הצעת חוק, יוזמת חקיקה או הצעה לסדר שתעלה הקואליציה בנושאים המשפטיים.

המהלך של מקלב מגיע לאחר תקופה ארוכה של תסכול גובר בשורות המפלגות החרדיות, שם חשים כי הייעוץ המשפטי ובג"ץ סימנו את הציבור החרדי כמטרה, החל מסוגיית חוק הגיוס ועד לעיכוב תקציבי המעונות והישיבות. וכי הלחץ המשפטי הבלתי פוסק לא הותיר להם ברירה אלא להשיב מלחמה בשדה הפרלמנטרי.

התמיכה החדשה של הסיעה החרדית מעניקה לקואליציה "אור ירוק" לקדם חוקים שנויים במחלוקת שהוקפאו בחודשים האחרונים, מה שעשוי להוביל לגל חקיקה משמעותי כבר במושב הנוכחי.

המשמעות המיידית של ההודעה היא חיזוק דרמטי של גוש הימין בתוך הממשלה וחזרה של החרדים ליק הקואליציה.

בכירי הקואליציה קיבלו את הודעתו של מקלב בסיפוק, והבהירו כי מעתה והלאה כל ניסיון של המערכת המשפטית להתערב באורח החיים החרדי, ייענה בתגובה חקיקתית מהירה ומתואמת.

"מדובר בשינוי אסטרטגי של ממש במערכת היחסים שבין החרדים למערכת המשפט, צעד שצפוי להשליך על המשך היציבות של הממשלה ועל אופי המאבקים הפוליטיים בשבועות הקרובים", נמסר מהבכירים.