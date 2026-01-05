כיכר השבת
לאחר הנאום הדרמטי של ראש הממשלה נתניהו, על רצונו לקדם את חוק הגיוס, הודיע יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב ליו"ר הקואליציה, כי מהיום ועד להודעה חדשה, המפלגה החליטה להסיר את כל המגבלות וההסתייגויות שהיו לה עד כה בנושאים המשפטיים; "בגלל התסכול שלנו" | הפרטים (חדשות)

ישיבת מפלגת יהדות התורה בכנסת (צילום: ללא)

יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת מקלב, הודיע לפני זמן קצר (שני) ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי התקבלה החלטה כי מעתה ועד להודעה החדשה חברי המפלגה תומכים בכל החוקים המשפטיים.

בשל ההתנכלויות המשפטיות האחרונות נגד עולם התורה והציבור החרדי, הערב התקבלה החלטה דרמטית בסיעת יהדות התורה שמשנה את פני הקואליציה.

יו"ר הסיעה מקלב, הודיע רשמית ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, כי המפלגה החליטה להסיר את כל המגבלות וההסתייגויות שהיו לה עד כה בנושאים המשפטיים.

לפי ההחלטה החדשה, יהדות התורה תעניק תמיכה גורפת ומוחלטת לכל הצעת חוק, יוזמת חקיקה או הצעה לסדר שתעלה הקואליציה בנושאים המשפטיים.

המהלך של מקלב מגיע לאחר תקופה ארוכה של תסכול גובר בשורות המפלגות החרדיות, שם חשים כי הייעוץ המשפטי ובג"ץ סימנו את הציבור החרדי כמטרה, החל מסוגיית ועד לעיכוב תקציבי המעונות והישיבות. וכי הלחץ המשפטי הבלתי פוסק לא הותיר להם ברירה אלא להשיב מלחמה בשדה הפרלמנטרי.

התמיכה החדשה של הסיעה החרדית מעניקה לקואליציה "אור ירוק" לקדם חוקים שנויים במחלוקת שהוקפאו בחודשים האחרונים, מה שעשוי להוביל לגל חקיקה משמעותי כבר במושב הנוכחי.

המשמעות המיידית של ההודעה היא חיזוק דרמטי של גוש הימין בתוך הממשלה וחזרה של החרדים ליק הקואליציה.

בכירי הקואליציה קיבלו את הודעתו של מקלב בסיפוק, והבהירו כי מעתה והלאה כל ניסיון של המערכת המשפטית להתערב באורח החיים החרדי, ייענה בתגובה חקיקתית מהירה ומתואמת.

"מדובר בשינוי אסטרטגי של ממש במערכת היחסים שבין החרדים למערכת המשפט, צעד שצפוי להשליך על המשך היציבות של הממשלה ועל אופי המאבקים הפוליטיים בשבועות הקרובים", נמסר מהבכירים.

4
בושה וחרפה!!!
עם ישראל חזק
3
בטח שוב פעם נכנעים לדיבורים חסרי סרק , ומוכרים את הציבור שבחר בהם לזבל , די ביביסטים נמאסתם לגמרי !! תחפשו אותנו בבחירות הקרובות זה מדינת בג״ץ ותשלח עם זה ותזרמו עם החזקים במעשים ולא בדיבורים כמה פעמים אפשר לחזור על אותה טעות !! ( אולי זה ג׳וב מפתה….)
אורי
צודק גמני כבר לא יצביע
תתת
2
טובה לביבי שמה עשה בשבילנו.... ? קיצץ בתקציבי הילדים. קיצץ בתקציבי הישיבות. לא העביר חוק גיוס כמו שהבטיח. קיצץ מעונות יום. בושה וחרפה למקלב!!!! בושה ליהדות החרדית כולה!!!!!
לא נצביע יותר ג ניגמר.....
1
זורקים הכל לבגץ ויעוץ משפטי בזמן שמי שלא העביר חוק גיוס זה נתניהו !!
מה נדבקתם לביבי????

