הסערה הכלכלית הגיעה אתמול (רביעי) לסיומה בהכרעה תקדימית מבית ההוראה של בית דין צדק בני ברק של הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל ובראשות גאב"ד בית הדין הגאון רבי שריאל רוזנברג.

בית הדין פסק כנגד בעלי דירות וצימרים במושב מירון, שניסו לבטל עסקאות גדולות של שכירות, לאחר שנודע להם כי חסידי סאטמר מגיעים לשבות בכפר לשב"ק פרשת תולדות.

הסיפור החל לפני למעלה מחצי שנה כאשר ראשי חסידות סאטמר החליטו על קיום "שבת התאחדות" מרוממת בראשות הרבי במושב מירון, בשבת פרשת תולדות. מתוך ניסיון למנוע מצב של "הפקעת מחירים מופקעים" הדומה לימי ל"ג בעומר, וכפי שקורה כאשר מגיע אדמו"ר גדול, נקטו בצעד חכם ושקט.

ראשי החסידות שכרו את שירותיהם של עסקנים, והם השכירו את כל דירות האירוח במושב מירון במחירים סבירים.

הם כמובן הסכימו לשלם מחיר גבוה יחסית היות ושכרו את המתחמים השונים לשלושה לילות, ואף שילמו דמי מקדמה לכל מי שדרש זאת. בכדי שהדבר יצא לפועל, התוכנית נותרה תחת איפול כבד, והכוונה הייתה מותנית בכך שתשמר עליית מחירים מתונה.

הדרמה החלה כשהסודיות נשברה ונודע לאחד מבעלי האחוזה על הגעת האדמו"ר מסאטמר. בעל המתחם הגיש תביעה לבית הדין, בטענת הונאה ומקח טעות, וטען כי הייתה לו אפשרות להשכיר את המתחם "במחיר כפול ומשולש".

אתמול, לאחר בחינה מדוקדקת של המקורות ההלכתיים, דחו רבני בית הדין את התביעה וקבעו באופן חד משמעי כי "אין סיבה לצפות מהציבור ומנהליו לפרסם תוכניותיו ולגרום לעליית מחירי השוק, מה גם כאשר בדרך כלל הדבר מגיע לכדי הפקעת שערים לא הוגנת".

"זכותם של המנהלים להתנהל בצורה מושכלת בכדי להשיג שירותי אירוח במחירים סבירים". את הפסק מסיימים: "אין לראות שום פגם בהתנהלות הקהילה והעסקנים".