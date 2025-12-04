כיכר השבת
"לא היה כל פגם"

התרגיל שעשו בסטאמר כדי למנוע הפקעת מחירים, הצליח בגדול - והתביעה של בעלי הצימרים נדחתה

בחסידות סאטמר הצליחו למנוע הפקעת מחירים של הצימרים ומקומות הנופש במירון, בשבת ההיסטורית שערכו בחסידות | בית הדין בבני ברק הוציא פסק דין נגד בעלי אחוזות במירון שניסו לבטל עסקאות שכירות, לאחר שנודע להם על הגעת אלפי חסידי סאטמר למושב | פסק הדין התקדימי מלמד כי אין פגם בהתנהלות הקהילה והנתבעים, וכי אין סיבה לצפות מהנהלת החסידות לפרסם את התוכניות ולגרום לעליית מחירי השוק | הפסק המלא (חרדים)

5תגובות
האדמו"ר מסאטמר בסעודה שלישית במירון (צילום: א. אייזנבאך)

הסערה הכלכלית הגיעה אתמול (רביעי) לסיומה בהכרעה תקדימית מבית ההוראה של בית דין צדק בני ברק של הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל ובראשות גאב"ד בית הדין הגאון רבי שריאל רוזנברג.

בית הדין פסק כנגד בעלי דירות וצימרים במושב מירון, שניסו לבטל עסקאות גדולות של שכירות, לאחר שנודע להם כי חסידי סאטמר מגיעים לשבות בכפר לשב"ק פרשת תולדות.

הסיפור החל לפני למעלה מחצי שנה כאשר ראשי חסידות סאטמר החליטו על קיום "שבת התאחדות" מרוממת בראשות הרבי במושב מירון, בשבת פרשת תולדות. מתוך ניסיון למנוע מצב של "הפקעת מחירים מופקעים" הדומה לימי ל"ג בעומר, וכפי שקורה כאשר מגיע אדמו"ר גדול, נקטו בצעד חכם ושקט.

ראשי החסידות שכרו את שירותיהם של עסקנים, והם השכירו את כל דירות האירוח במושב מירון במחירים סבירים.

הם כמובן הסכימו לשלם מחיר גבוה יחסית היות ושכרו את המתחמים השונים לשלושה לילות, ואף שילמו דמי מקדמה לכל מי שדרש זאת. בכדי שהדבר יצא לפועל, התוכנית נותרה תחת איפול כבד, והכוונה הייתה מותנית בכך שתשמר עליית מחירים מתונה.

הדרמה החלה כשהסודיות נשברה ונודע לאחד מבעלי האחוזה על הגעת האדמו"ר מסאטמר. בעל המתחם הגיש תביעה לבית הדין, בטענת הונאה ומקח טעות, וטען כי הייתה לו אפשרות להשכיר את המתחם "במחיר כפול ומשולש".

אתמול, לאחר בחינה מדוקדקת של המקורות ההלכתיים, דחו רבני בית הדין את התביעה וקבעו באופן חד משמעי כי "אין סיבה לצפות מהציבור ומנהליו לפרסם תוכניותיו ולגרום לעליית מחירי השוק, מה גם כאשר בדרך כלל הדבר מגיע לכדי הפקעת שערים לא הוגנת".

"זכותם של המנהלים להתנהל בצורה מושכלת בכדי להשיג שירותי אירוח במחירים סבירים". את הפסק מסיימים: "אין לראות שום פגם בהתנהלות הקהילה והעסקנים".

פסק הבית דין
פסק הבית דין

על פסק הדין המכונן חתמו חברי בית הדין הרבנים הגאונים הרב שלום מרדכי הלוי סגל, הרב בנימין יחיאל פוזן והרב מרדכי סילמן.

פסק הדין מהווה תקדים חשוב ביותר עבור קהילות גדולות ואדמו"רים הנאלצים להתמודד עם ניסיונות ספסרות והעלאת מחירים בלתי מרוסנת סביב אירועים ציבוריים ושבתות התאחדות.

חזק ביותר.
יוסי
4
שמח שהצדק יצא לאור. הפקעת המחירים במירון הזויה! למה להכפיל ולשלש??? גם כך המחירים לא זולים במיוחד.
עבד השם
3
לא נראה לי הוגן התרמית שעשו אף על פי שהם לטובת הציבור. לא מדבר הלכתית, אלא מוסרית!
חיים אליעזר
2
הייתי שם בפרשת תולדות, בשבת. אז קודם כל מירון היא לא מה שרבי שמעון קרא מירון.... יש שם וילות ואחוזות ובתי יוקרה מהטופ של הטופ, כולל וילה שמישהו אמר לי שנמכרה ב-20 מיליון, לא יודע אם שקל או דולר.... אבל יש שם בתים פאר של הפאר, ושלא תחשבו שסטמר הוציאו אותנו פראיירים. דיברתי עם חסיד סטמר פשוט, לא מהעשי
ידידיה פישון
1
זה עדיין לא מסמפט את כל אלו שבאו ושילמו והדירה היתה תפוסה..... נכבדים ורבנים.... נדחסו עשר אנשים בדירה שירותים אחד....
י בק

