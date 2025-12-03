כיכר השבת
"יורדים ולא עולים"

מה ראה האדמו"ר מסאטמר בירושלים שהחריד אותו והעיק על ליבו?

האדמו"ר מסאטמר שחזר ביום חמישי האחרון ממסע הקודש בארה"ק, כבר השתתף במוצאי שב"ק האחרון בדינר השנתי לטובת ממלכת התורה והחסידות של החסידות בבורו פארק | בדברים שנשא הזהיר האדמו"ר את ההורים מפני ירידה רוחנית של הבחורים האמריקאים בירושלים |  צפו בתיעוד ענק (חסידים)

דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

האדמו"ר מסאטמר, ששב ביום חמישי האחרון ממסע קודש בארץ ישראל, הטיל פצצה רוחנית של ממש במוצאי שבת האחרון, כאשר נשא נאום נוקב ומלא דאגה במהלך הדינר השנתי המרכזי לטובת מוסדות החסידות בבורו פארק.

הרבי, לאחר שדיבר תחילה בשבח הצדקה למוסדות התורה, עבר בפתאומיות לנושא שהעיק על ליבו בעקבות ביקורו, והוא הידרדרות רוחנית חמורה בקרב הבחורים האמריקאים השוהים בירושלים.

בדברים חדים וחסרי פשרות, חשף האדמו"ר בפני ההורים והקהל את המראות הקשים להם היה עד ברחובות הבירה: "כשהייתי בירושלים יצא לי לנסוע, לפעמים נסעתי בשעה 9 בבוקר, לפעמים בשעה 10 או 11 או יותר מאוחר. אני ראיתי אותם בירושלים – עם כובע או בלי כובע, עם פאות רטובות. מסתובבים פה ומסתובבים שם, לא יודעים מה לעשות."

הרבי לא היסס להשתמש במונחים חריפים, וחרץ את דינם של הבחורים המשוטטים: "ראיתי את ההפקרות של הבחורים האמריקאים שמסתובבים בירושלים. הם לא עולים, אלא יורדים," קבע הרבי בצער.

בצעד יוצא דופן, פנה האדמו"ר ישירות אל ההורים המסובים סביב השולחנות, והשמיע את האזהרה החמורה ביותר: "אני רוצה להגיד לאנשים פה שאולי יש להם בחורים בארץ ישראל, אך הם מסתובבים ברחובות בארץ ישראל."

דבריו של האדמו"ר, המהווים קריאת השכמה לכלל העולם החרדי ב, מצביעים על כך ששהייה ללא מסגרת סגורה והשגחה צמודה בארץ ישראל עלולה להיות הרסנית מבחינה רוחנית, ובמקרים מסוימים, עדיף להשאיר את הבחורים בביתם ובקהילתם באמריקה. הדברים עוררו הדים עזים בקרב הציבור המשתתף וצפויים לעורר סערה רבתי בקרב מנהלי ישיבות ומוסדות ברחבי העולם.

דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
דינר השנתי לטובת מוסדות סאטמר ב"פ (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

"יורדים ולא עולים"

|

הבכור הוכתר לממשיך

|

ברית קודש

||
1

יִשְׂמַח צַדִּיק בַּה' וְחָסָה בוֹ

|

והעולם היהודי שותק!

||
183

בבירת אנגליה

||
1

שבוע אחרי סאטמר

|

בהילולא דצדקיא

||
1

ישועות מעל לדרך הטבע

||
2

היכל השמחה רעד

||
2

עטרת פאר ותפארת

||
2

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

||
1

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
3

הרבי פרץ בבכי נסער

||
3

בהשתתפות האורח מארה"ב

||
2

הערב - יום הפטירה

|

המונים ינהרו הערב לאירוסין

||
5

שמחה פורצת גבולות

||
5

המקום ינחם

|

אֲזַמְּרָה לְךָ בְכִנּוֹר

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר