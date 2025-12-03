מה ראה האדמו"ר מסאטמר בירושלים שהחריד אותו והעיק על ליבו?

האדמו"ר מסאטמר, ששב ביום חמישי האחרון ממסע קודש בארץ ישראל, הטיל פצצה רוחנית של ממש במוצאי שבת האחרון, כאשר נשא נאום נוקב ומלא דאגה במהלך הדינר השנתי המרכזי לטובת מוסדות החסידות בבורו פארק.

הרבי, לאחר שדיבר תחילה בשבח הצדקה למוסדות התורה, עבר בפתאומיות לנושא שהעיק על ליבו בעקבות ביקורו, והוא הידרדרות רוחנית חמורה בקרב הבחורים האמריקאים השוהים בירושלים.

בדברים חדים וחסרי פשרות, חשף האדמו"ר בפני ההורים והקהל את המראות הקשים להם היה עד ברחובות הבירה: "כשהייתי בירושלים יצא לי לנסוע, לפעמים נסעתי בשעה 9 בבוקר, לפעמים בשעה 10 או 11 או יותר מאוחר. אני ראיתי אותם בירושלים – עם כובע או בלי כובע, עם פאות רטובות. מסתובבים פה ומסתובבים שם, לא יודעים מה לעשות."

הרבי לא היסס להשתמש במונחים חריפים, וחרץ את דינם של הבחורים המשוטטים: "ראיתי את ההפקרות של הבחורים האמריקאים שמסתובבים בירושלים. הם לא עולים, אלא יורדים," קבע הרבי בצער.

בצעד יוצא דופן, פנה האדמו"ר ישירות אל ההורים המסובים סביב השולחנות, והשמיע את האזהרה החמורה ביותר: "אני רוצה להגיד לאנשים פה שאולי יש להם בחורים בארץ ישראל, אך הם מסתובבים ברחובות בארץ ישראל."

דבריו של האדמו"ר, המהווים קריאת השכמה לכלל העולם החרדי בארצות הברית, מצביעים על כך ששהייה ללא מסגרת סגורה והשגחה צמודה בארץ ישראל עלולה להיות הרסנית מבחינה רוחנית, ובמקרים מסוימים, עדיף להשאיר את הבחורים בביתם ובקהילתם באמריקה. הדברים עוררו הדים עזים בקרב הציבור המשתתף וצפויים לעורר סערה רבתי בקרב מנהלי ישיבות ומוסדות ברחבי העולם.