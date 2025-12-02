בהילולא דצדקיא בבית העלמין העתיק | הרבי מזוועהיל פקד את ציון בעל ה'בת עין' זי"ע לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, שם נשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בהמשך ערך טיש הילולא בביהמ"ד 'מאור החיים' בעיר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:39