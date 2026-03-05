כך איראן מנסה לפגוע בישראלים; הודעת האזהרה שפורסמה הערב

המטה לביטחון לאומי פרסם הערב (חמישי) הנחייה לישראלים הנמצאים בחו"ל, ובה קרא לגלות ערנות מוגברת ולשמור על כללי זהירות. זאת לאור חשש קונקרטי כי גורמי טרור פועלים כעת לפגוע בישראלים בחו"ל.

"מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" מזוהה מוטיבציה מוגברת והתרחבות במאמצי הפח"ע (פעילות חבלנית עוינת) ובאיומים מצד גופי הביטחון האיראנים כלפי יעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם", נמסר מהמל"ל.

"כמו כן, מתקיימים מאמצי תקיפה קינטיים מצד איראנים במדינות האזור ובעוטף איראן, ובכלל זאת באיחוד האמירויות, בחריין וירדן. קיים חשש גובר לפגיעה ביעדים ישראלים בדגש על זירות אלו".

עוד הובהר כי בימים האחרונים סוכלו ושובשו מספר ניסיונות לממש פח"ע נגד ישראלים. גם האיום מצד מפגעים בודדים גבר : "בארה"ב מפגע בודד ביצע ירי (ב-1 במרץ) באזור בילויים באוסטין שבטקסס, זאת על רקע המתקפה האמריקנית באיראן. כמו כן, בוצע ירי לעבר יעדים יהודים בטורונטו (ב-3 במרץ), כאשר טרם אותר המפגע".

ההנחיות המלאות שפרסם המל"ל:

1. להימנע מטיסות מעבר דרך איחוד האמירויות עד להודעה חדשה (יודגש כי אזהרת המסע ברמה 3, איום בינוני, נותרה ללא שינוי).

2. יש לשמור על הצנעת סממנים יהודים וישראלים במרחב הציבורי.

3. יש לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בכל יעד בעולם, בדגש על מדינות עוטף איראן, אזור המפרץ ומדינות בעלות אזהרות מסע.

4. יש להקפיד שלא לשתף מידע אישי בזמן אמת ברשתות החברתיות, מקומות לינה, פרטים אישיים, מקומות בילוי, תכנון טיול וכל פרט שיוכל להעיד על הימצאות בזמן הווה או/ו מיקום עתידי.

5. הימנעות מהגעה לאיזורים/ אתרים המזוהים כאתרים יהודים/ ישראלים (בתי חב"ד, בתי כנסת, וכו').

6. תשומת לב רבה למתרחש סביבכם בעת שהייה באזורים המזוהים עם ישראל/ יהדות (בתי חב"ד, בתי כנסת, מסעדות), בדגש על פעילות חריגה (חפצים חשודים, גורמים זרים).

7. במקרה של איום או/ו תקיפה יש לדווח בהקדם לכוחות הביטחון המקומיים (מומלץ להכיר מראש את מספרי החירום במדינה בה אתם שוהים).

8. יש להימנע מכניסה לאזורים בעלי אופי עוין כלפי ישראלים ויהודים (שכונות, רובעים ושווקים במדינות/ אזורים בעלי דעת קהל העוינת את ישראל).

9. יש לעקוב אחר המלצות המל"ל המפורטות, לגבי כל מדינה כפי שמפורסמים באתר המל"ל באינטרנט.

המל"ל מפעיל מוקד מענה לשאלות בנושא אזהרות מסע בהקשרי טרור בלבד: טלפון 026667444. ניתן לעקוב גם בפייסבוק ובאינסטגרם. לשאלות בנושא טיסות יש לפנות למוקד משרד התחבורה *4515 או באתר מבצע חזרה בטוחה - משרד התחבורה.

לדיווחים של ישראלים במצוקה או שאלות נוספות שאינן קשורות לטרור (קונסולרי, רפואי וכיוצ"ב) מומלץ לפנות למרכז המצב של משרד החוץ שפעיל 24/7: טלפון: 02-5303155. ב- WhatsApp: 050-5073969