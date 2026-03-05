חופה בזמן מלחמה ( צילום: ג'מיני )

על אף שהמלחמה לא באמת 'תפסה בהפתעה' את הציבור בישראל, משפחות רבות שעמדו ועומדות להשיא את יקיריהן ויקיריהם בשבוע האחרון ובשבועות הקרובים - קיוו שהמלחמה תחלוף מעל ראשם ותידחה.

בשל המלחמה חל זעזוע בעולם החתונות: באולמות רבים הודיעו למשפחות מהרגע להרגע על ביטול האירוע, מה שגרם לבלגן באולמות אחרים, ובהתאם לכך הושפעו כלל נותני השירות בחתונות - שבהרבה מקרים קיבלו הודעת ביטול. כיום החתונות מתקיימות בשלושה תצורות 1. חתונה שגרתית באולם הרבה אולמות השאירו את החתונות בימים אלה על כנן, בהסתמך על מקומות ממוגנים בקרבת מקום לבטיחות החוגגים, או לחילופין אולמות שממוקמים מתחת לאדמה - דבר שנפוץ במגזר. בחתונות כאלו נשארים גם הצלמים והתזמורות - וכל מי שהוזמן מראש. בשיחה עם אמרגן חתונות בכיר במגזר הוא משרטט את מפת האירועים המעודכנת: בכל גני האירועים ברחבי הארץ בוטלו כל החתונות, בעלי גני האירועים לא לוקחים אפילו סיכון קל, בריכוזים החרדיים נוטים יותר להקל כאשר דואגים למרחב מוגן בקרבת מקום. 2. חתונת צהריים באולם משפחות רבות הקדימו את החתונות לשעות הצהריים המוקדמות ולא בשעות הערב כרגיל. כך למשל, במספר חתונות הערב בבני ברק הודיעו למוזמנים כי החתונה הוקדמה, באחד החתונות נכתב בהודעה למוזמנים: "אורחינו היקרים, החופה הוקדמה לשעה 17:00, החתונה תסתיים בשעה 21:00, נשמח בהשתתפותכם בשמחתנו". לא בטוח שהשיקול להקדמת החתונות לשעות הצהריים הוא בטיחות יתר, כמו שטכנית אלו זמנים שהתפנו באולמות עבור משפחות שחתונתם התבטלה באולם אחר.

הצצה מיוחדת לגולשי 'כיכר השבת' לחתונה במלחמה הערב | צילום: צילום: באדיבות המצלם

3. חתונה בבית / בחניון / במקלט / בבית הספר

סטייל חתונות שמזכיר את ימי הקורונה, לרוב משפחות שהאולם הודיע להם על ביטול האירוע רגע לפני החתונה - ולא הספיקו למצוא אולם חלופי. בחתונות כאלה לרוב יבוטלו הזמר והתזמורת ושאר העניינים, עם זאת לרוב יישארו הצלם והמסריט, אם כי בצוות מצומצם בהרבה.

ברחבי הרשת הופצו הודעות מסודרות עם רשימת בתים פרטיים בכל רחבי הארץ עם יכולת לארח חתונות קטנות למשפחות שנתקעו ללא אולם מסודר, האחד מציע "דירת גן עם חצר של כ-200 מ"ר", והשני מציע "וילה עם בריכה ומפל גדול". אחר מציע מקלט תקני בבית ספר בשטח של 600 מ"ר, עם אפשרות לעריכת חתונות לכ-400 איש. מי כעמך ישראל.

כך למשל, ביום ראשון השבוע התקיימה חתונה בתוך בית המדרש של ישיבת אהל יוסף (היכל צבי) בני ברק. החתונה עברה מגן האירועים לתוככי בית המדרש שבו למד החתן. צפו בתיעודים מהחתונה המרגשת.

חתונה השבוע שהועתקה לישיבת אהל יוסף (היכל צבי) בני ברק זמר: יוסי רוטנר קלידים: יהודה שץ | צילום: צילום: יוסי רוטנר

זעזוע בתעשיית המוזיקה

מי שניזוק בעיקר מביטול החתונות השגרתיות הם אנשי תעשיית המוזיקה: הזמרים, הקלידנים והתזמורות. ההודעה הנפוצה בתעשייה היא "עקב ביטול התפנה זמר ותזמורת לשני הקרוב", זאת בשל גל הביטולים בחתונות. (ויש גם הופעות ענק שבוטלו או בסכנת ביטול).

לצערם של האמנים, בתעשיית החתונות לא מקובל לחתום חוזה בין הלקוח - המחותנים לבין האמנים, בשל כך במקרי ביטול כמו בימים אלה בגלל המלחמה - האמנים כמעט ולא מקבלים פיצויים או דמי ביטול, ובנוסף מפסידים יום עבודה מהרגע להרגע.

לדברי אמרגן בכיר בתעשייה, יש בזה אבסורד נורא, שכן אמן שצריך לבטל אירוע מסיבות מוצדקות נאלץ לפצות את הלקוח, ואם לא - 'יחטוף' שיימינג בציבור. אבל כשזה הפוך - זה נראה טבעי לכולם שמבטלים בלי לתת שקל.

כשהחתונה מתפנה למקלט | צילום: צילום: באדיבות המצלם

האמרגן הבכיר: "דה ז'ה וו לקורונה"

בשיחה עם אמרגן בכיר, הוא מספר ל'כיכר השבת' על אירוע בהפקתו שהחליף שלושה זמנים ומקומות - רק ביממה האחרונה. לדבריו, האירוע המקורי תוכנן לגן אירועים במרכז, לאחר שבמקום ביטלו את כל האירועים - החתונה עברה לשעת הצהריים באולם בירושלים, בשלב השלישי ולאחר שהשעות לא התאימו למשפחות - החתונה עברה לשעות הערב באולם אחר בירושלים.

בשיחה עם 'כיכר' הוא אומר: "אני יכול לומר שהאירוע הזה ספציפית לא התבטל, אבל יש ים, ים, ים אירועים שמתבטלים על ימין ועל שמאל. באמת, אני מקבל הרבה דיווחים מזמרים, קלידנים, תזמורות, שפשוט המשפחה החליטה לעשות את האירוע במקום קצת יותר מצומצם, יותר קטן, והם החליטו שפשוט לא שווה להם לקחת את התזמורת שמלכתחילה, הם חשבו להשקיע את זה באולם גדול".

לדבריו, התנהלות המשפחות משתנה בין המשפחות: "יש הרבה כאלה, נגיד לדוגמא, בתזמורות שמביאים רק את הקלידן. נגיד לדוגמא, ארה'לה נחשוני או ישראל סוסנה, שמביאים אותם כקלידן עם זמר בלבד. ויש כאלה שבכלל פשוט לא מסמפתים את מה שהם סגרו, ואומרים שזה לא רלוונטי מה שהם סגרו".

גם זעם נשמע בקולו כשהוא מדבר איתנו על הפגיעה בתעשיית המוזיקה: "אני אומר לך, רובם דרובם גם לא משלמים, לא מגיעים בחשבון עם הזמרים והקלידנים, פשוט מבטלים, ולא מביאים שום פיצוי ושום דבר, על אף שהאמנים מפסידים יום עבודה. ואם הם היו יודעים שלכתחילה, הם לא היו סוגרים עם אנשים כאלה".

"אבל אין מה לעשות, זה קצת דה ז'ה וו לקורונה. זה בדיוק בדיוק מה שקרה בקורונה. אנשים סגרו תזמורות יקרים, פשוט ברגע האחרון, בטלו את התזמורת והביאו מישהו ממש זול ששווה לכיס שלהם", הוא מסכם.

תודה מיוחדת למפיק המוזיקלי נתנאל חזן על סיועו בהכנת הכתבה.