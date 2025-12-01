כיכר השבת
שמחה פורצת גבולות

חצי שנה לאחר מות אביה זצ"ל, הכלה היתומה התארסה למזל טוב עם נכד האדמו"ר

שמחה פורצת גבולות בחצרות הקודש, קול ששון וקול שמחה נשמע בבית משפחת הלברשטאם הנכבדה, עם אירוסי הכלה היקרה תחי', כחצי שנה לאחר הסתלקותו לשמי מרום של אביה הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל, רב ביהמ"ד צאנז בשכונת רמות, וכחודש לאחר הסתלקותו של זקינה הגה"צ גאב"ד ראדומישלא זצ"ל | הכלה התארסה עם החתן נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, ורבתה השמחה בבית המלכות בבית זקן הכלה האדמו"ר מסטרופקוב שהסב למסיבת לחיים עם המחותנים הרמים, בתפילה שאך ורק ששון ושמחה ישמע בבית זה תמיד (חסידים)

שמחת בית סטראפקוב פינסק קרלין (צילום: שימי פ.)
ר' חזקל הלפרין באמת זכה לחתנים טובים, אחד אחד. וגם בניו הרבנים הצדיקים, גם חשובים וגם ענוותנים בעלי מידות
גאליציאנער
הוא כבר מחותן עם לעלוב, בנו של ר' נחמן בידרמן חתן אצלו, עכשיו השתדך עם פינסק שזה גם שייך ללעלוב
שמעלקע

