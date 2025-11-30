כיכר השבת
דוגמה ומופת לכלל הציבור

הדינר השנתי של באבוב התקיים בפשטות יוצאת דופן - למען משכורות האברכים

נגידים ושועי עולם התכנסו לדינר השנתי לטובת 'כולל זכרון חיים' דחסידי באבוב | המעמד התקיים בהיכל בית המדרש הישן של החסידות בבורו פארק, והתאפיין בפשטות יוצאת דופן, כשהדינר התקיים סביב שולחנות ערוכים במיני מגדנות ובכיבוד ברמת הפשטות, לאחר שהנהלת הכולל הפנתה את המשאבים, כדי לתמוך ישירות באברכים, במקום לקיימו כאירוע ראווה מפואר | בשיאו של הערב, זכו הנוכחים להופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, שנשא את המשא המרכזי. בסיום דבריו, העניק הרבי תעודות הוקרה מיוחדות לאברכים היקרים, וברך בחמימות את הנגידים החשובים שהתכנסו במעמד הצנוע (חסידים)

דינר לטובת הכולל בחצה"ק באבוב (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
