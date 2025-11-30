בצל המתיחות בצפון ותפיסת האמל"חים המועברים לשטחי יהודה ושומרון, על ידי כוחות איראניים, שעדיין ממשיכים לפעול, גורם ביטחוני מתריע, כי איראן נמצאת במצב התחמשות מואץ.

אותו גורם ישראלי, הסביר היום (ראשון) לכאן חדשות, כי באיראן עושים מאמצי על לשקם את היכולות של אויבי ישראל.

באיראן פועלים לשקם את יכולות החות'ים בתימן, ומגבירה את מבצעי הברחות הנשק לשטחי יהודה ושומרון, כדי להגביר את קצת הפיגועים בישראל.

בנוסף, איראן גורמת להתלהטות הרוחות בלבנון, ומציידת את המחבלים של חיזבאללה בלבנון בנשק רב וכן משקיעה מאמצים לשקם את ארגוני הטרור שעדיין פועלים בסוריה.

בלבנון, איראן מבינה כי בעוד כחודש וחצי כשיפקע הזמן (31.12) בו אמור חיזבאללה להתפרק מנשקו, ישראל תכנס לפעולה, ולכן כבר עכשיו היא מחמשת את פעילי חיזבאללה בציוד רב.

גם בגזרת תימן, האיראנים לא נחים, ובאתר התקשורת המתנגד לחות'ים דווח, כי הוחלט להחזיר את עבד אל-רזא שהלאא'י - המפקד הבכיר בכוח קודס, שהיה אמון על הגזרה החות'ית, זאת כדי לחזק את החות'ים.

כזכור, אמש דווח, כי קבוצת האקרים איראנית "חנדלה" פרסמו תיעודים של זר פרחים אדומים בתוך רכב. לטענתם הם פרצו לרכב של מדען גרעין ישראלי בכיר והשאירו בתוכו את הפרחים.

הם גם ציינו מיהו הבכיר הישראלי שאליו פרצו, לטענתם, ופרסמו גם רשימת שמות ומספרי טלפון ששייכים - שוב לטענתם - לאנשי יחידה 8200.

לצד התיעודים פרסמו הודעה ובה התייחסו למשקל זר הפרחים. "אתמול קיבלת את זר הפרחים שלנו", הם כתבו בגוף ראשון ל"מדען הבכיר". "זה חפץ לא מזיק לכאורה, אבל האם שמת לב למשקל של זה?

"הרגשת את הנוכחות מאחוריו, את הידיים שנשאו אותו, את הצעדים שדעכו רגע לפני שפתחת את הדלת. ספר לנו איך המכונית שלך. שמעת את הקליק הרך כשנגעת בידית הדלת? האם זה הרגיש לא מוכר?"

הם הוסיפו ואיימו: "אנו הולכים ברחובותיך. אנחנו נושמים את האוויר שלך. אנחנו עומדים במקומות שחשבת שהם בלתי נגישים. אשליית הביטחון של המשטר שלכם כבר קרסה, בשקט, ללא אזעקה, ללא הודעה מוקדמת. תגיד לראש הממשלה שלך את זה: הוא צריך לדאוג פחות לשליטה באנשים ויותר להאכלתם. הרעב הגואה תחת רגליו גובר משעה לשעה".

יצויין כי לא ברור אם אכן שליחים של הקבוצה הם שהניחו את זר הפרחים, או שמא מדובר בתיעודי לוחמה פסיכולוגית. בינתיים גורמי ביטחון לא התייחסו באופן רשמי לנושא.