צה״ל חיסל במהלך הלילה האחרון (ראשון) ארבעה מחבלים במרחב תשתית הטרור התת-קרקעית ברפיח, מה שנקרא "כיס רפיח" ממשיך להצטמצם.

כוחות אוגדת עזה ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח ולסכל את הטרור של מחבלי חמאס במקום.

במהלך הלילה האחרון, זוהו כאמור ארבעה מחבלים אשר יצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב. הכוחות בהכוונת חיל האוויר חיסלו אותם.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.

על פי העיתונאי דורון קדוש, גורם ביטחוני בכיר אישר לו, כי ההערכה כעת היא שכל הארבעה שחוסלו, היו מפקדי 'כיס הטרור' ברפיח.

על פי הדיווח, הארבעה שחוסלו הם: מג"ד מזרח רפיח, הסגן שלו, מפקד פלוגה בגדוד ועוד בכיר בחמאס.

בשבוע שעבר דווח, כי ישראל העבירה לא מכבר הצעה חדשה, באמצעות המתווכות, לארגון טרור חמאס בכדי לנסות ולסיים את 'המשבר' סביב המחבלים ה'כלואים' במנהרות הטרור ברפיח, באזור הנמצא בשליטת צה"ל.

על פי ההצעה הישראלית, שנחשפה ב'חדשות 12', מחבלי חמאס יוכלו להיכנע ולהיעצר על ידי לוחמי צה"ל, משם יעברו לבתי כלא ישראלים.

לאחר מכן, הם יוכלו להשתחרר מבתי הכלא ולחזור לרצועת עזה "בתנאי שיצהירו שהם מתפרקים מנשקם ושלא ימשיכו לעסוק בטרור".

יצוין כי למרות ההצעה הישראלית, עד כה מחבלי חמאס מסרבים להיכנע ולצאת מהמנהרות. במערכת הביטחון יש הטוענים כי הנהגת חמאס מתקשה לתקשר עם המחבלים הנצורים במנהרה.

גורם ישראלי אמר בשיחה עם N12: "נתנו למחבלים ברפיח את האופציה לחיות ולהשתחרר משם. עד לרגע זה הם לא הסכימו לעמוד בתנאים שהצבנו, זה נראה כאילו הם החליטו להיות שהידים".