ניסי ניסים: איך הבעל שם טוב הצליח לחמם את המקווה הקפוא?

מה זכה הבעש"ט הקדוש ע"י אמונתו?

פעם אחד, בימי החורף הקרים, אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש הלך עימו למקווה, ובאותה העת היה קור גדול, עד שמהגגות היה נימשך גלידי קרח (=סאנפיל).

והבעל שם טוב הקדוש כהרגלו, היה מחמם את המקום בעזרת פעולות וייחודים, ובאותו יום, הבעל שם טוב הקדוש שהה במקווה כמה שעות, עד שהנר שהביאו איתם התחיל לטפטף ולהיכבות.

אמר לו תלמידו: רבנו, הנר מטפטף ועומד לכבות, ואמר לוהבעל שם טוב הקדוש: קח גליד קרח מן הגג והדלק אותו,ומי שאמר לשמן וידלק, יאמר לזה וידליק.

והגליד קרח דלק עוד שעה או שעתיים, עד שהגיע התלמיד עם הבעל שם טוב הקדוש לביתו, וכשנכנסו אל הבית נשארו בידו של התלמיד מעט מים (האדמו"ר מקאמרנא 'נוצר חסד', לבוב).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

במוצ"ש בעוד שבועיים נדליק את נרות החנוכה. הבעל שם טוב הקדוש מאיר את אור החנוכה באור מיוחד שיביא לכל אחד ניסים ונפלאות, חבל לפספס.

רבי לוי יצחק מברדיטש'ב מדגיש שכל הניסים וההארות שהיו בימים ההם, מתגלים בכל שנה ושנה בזמן הדלקת נרות חנוכה, וזאת כוונת אנשי כנסת הגדולה במילים:

'בימים ההם בזמן הזה' - "שאלו הניסים וההארות שהיו אז בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, נתגלה עד עכשיו, בזמן הזה" (קדושת הלוי, חנוכה, קדושה ראשונה).

קבעו את הניסים לכל הדורות: אומרים ב'על הניסים': "וקבעום בהלל והודאה" (שבת, כ"א, ב') כלומר:

קבעו שההארות, הניסים והחסדים האלו יהיו תמיד – בכל דור ודור.

המלחמה של מתתיהו ובניו היתה נגד תרבות יון, וזאת היתה מלחמה רוחנית: מתתיהו ובניו נלחמו במסירות נפש על קיום מצוות, ולכן, הם יצאו בקריאה הידועה שמהדהדת עד היום:

'מי לה' אלי'! 'מכבי' – ר"ת מי כמוך באלים י ק-ו-ק.

אנטיוכוס רצה שעם ישראל לא ילמדו תורה, ולא ישמרו שבת ולא יקיימו מצות ברית מילה, מטרתו של אנטיוכוסהיתה לבטל את הנאמנות של עם ישראל לבורא עולם, אבל, מתתיהו ובניו לא ויתרו, ויצאו למלחמה נגד כל סיכוי טבעי לנצח!

הקב"ה הוא - האל הגדול הגיבור והנורא, שמנצח כל מלחמה! והניצחון שהיה אז, ממשיך להיות ניצחון לעד – לדורי דורות!

מי שמוסר נפש לתורה – זוכה לניסים מעל הטבע: הקב"ה עשה למתתיהו ובניו ניסים ונפלאות... ומסר: גיבורים ביד חלשים! רבים ביד מעטים! ואכן, זה הכלל, על מסירות נפש רוחנית זוכים לניסים מעל הטבע, מה שלא ניתן לדמיין ברגעים שמוסרים נפש על אהבת ה' תורתו ויראתו...

נס פח השמן, כנגד שמירת טהרת השכל: המכבים לא רצו שתרבות יון טטמא את שכלם של עם ישראל, וידוע - שהשכל משול לשמן, ולכן, המכבים זכו לנס נוסף:

השמן שהיה צריך לדלוק - יום אחד, דלק - שמונה ימים!

על מסירות נפש לתורה, הקב"ה נותן ניסים מעל הטבע, בכל דור ודור... גם בדורנו...

הניסים – 'מעל' הטבע, שנראים – 'בדרך' הטבע: גם בזמן הזה הקב"ה רוצה לעשות לנו ניסים, כמו שהיה בימים ההם: ניסים – שאין להם קשר לחובות וזכויות!

ניסי חנוכה - ניסים מעל הטבע ש'מתלבשים' בטבע, ולא מנקים מזכויותיו של האדם.

רוצה לזכות לנס? השלב הראשון הוא להודות ולהלל על ניסי העבר, ולבקש ממי שהכל שלו... והשמים הם לא הגבול...

חנוכה - החג היחיד שמתחיל בסוף החודש: כל חגי ישראל מתחילים בתחילת החודש או באמצעו, חנוכה הוא החג היחיד שמתחיל בכ"ה לחודש - סוף החודש, וידוע:

שבסוף חודש, יש את החושך - הכי גדול! מדוע החג נקבע לזמן הכי חשוך בחודש? להוכיח לכל אחד שגם אם הוא נמצא ברגעי חושך בחייו:

אל ייאוש! דווקא מתוך החושך – יאיר אור גדול, והקב"ה יעשה ניסים כמו שהיו בחנוכה!

הייאוש – הוא לא אתה! רק עצתו של יצר הרע שרוצהשתרגיש שאין יותר סיכוי ותקווה, ולא תוסיף ותבקש עוד מבורא עולם... אבל – לא!

העולם תלוי – בתפילתך: הבעל שם טוב הקדוש מלמד עד כמה כל העולמות תלויים בתפילתך, ואם תשכיל להתחזק ולשאת עוד תפילה אחת, תזכה בחנוכה שיאיר עליך אור גדול, אור של ניסים וישועות.

אומר הבעל שם טוב הקדוש "דע מה למעלה ממך" רצה לומר, אל תשמע ליצר הרע, ותדע, שכל מה שקורה למעלה:

הקדושה והתפארת בכל העולמות העליונים, היא – ממך!(אור יצחק).

כל תפילה שלך פעולת גדולות ותעצומות בעולמות העליונים: אתה מתפלל, ולא רואה מה שתפילתך עושה בעולמות העליונים, סמוך על דברי הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק - "כרום זולות לבני אדם":

"אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ונעשים מזה דברים נוראים ברומו של עולמות, ובני אדם סוברים שלא נתקבלה תפילתן, לכן, מזלזלין בהם" (דגל מחנה אפרים, הפטרת תצא).

אף אם נראה לך שאתה לא מסוגל לכיון בתפילה, דע! ואף אם אמרת רק פסוק אחד או שניים בכוונה, תפילתך פעלה גדולות ונצורות, כי – לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה כי - קרוב ה' לנשברי לב "ואת נדכא ושפל רוח ישכון".

תפילה ללא כוונה גם – שווה המון: תפילה ללא כוונה אינה נאבדת לעולם, היא נשמרת - ולעולה ביחד עם תפילה אחרת שהתפללת בכוונה, אם תפילתך לא עלתה כעת, היא חשובה, כי אם לא פעלה ברגע זה, היא תפעל ברגע הבא...

חכם – יודע מי באמת יכול להושיע אותו: חכם, לא שוכח את הכתובת הנכונה שצריך לפנות אליה בכל בקשה... ועצם זה, שאינך שוכח מי יכול להושיע אותך – זאת ישועתך, שתתגלה בקרוב, אמן.

בכל ימי חודש כסלו, ניתן לזכות לאור גדול לניסים וישועות מעל הטבע, לצאת מאפלה לאורה בכל תחום בחייך, רק פתח פיך בדיבור ותפילה וגלה את צפונות ליבך לפני מי שאמר והיה העולם, וימלא משאלות ליבך במהרה, אמן!

שבוע טוב ומבורך, רפואה ופרנסה, כל הברכות וישועות במהרה, אמן!